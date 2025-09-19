Microsoft'tan 'dünyanın en güçlüsü' olacak proje! Teknoloji sektörü bunu konuşuyor

Microsoft, "dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini" 2026 yılının başlarında faaliyete geçirmeyi planladığını duyurdu. ABD'nin Wisconsin eyaletinde kurulacak "Fairwater" adı verilen veri merkezi, hem yapay zeka modellerini eğitmek hem de büyük ölçekli modelleri çalıştırmak amacıyla özel olarak tasarlandı.

YÜZ BİNLERCE GPU BARINDIRACAK

Veri merkezi 315 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak ve 1,2 milyon metrekarelik alana sahip üç binadan oluşacak. Bu binalarda "yüz binlerce" Nvidia GB200 ve Nvidia GB300 GPU barındırılacak.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, X platformunda yaptığı paylaşımda bu GPU’ların "Dünya'nın çevresini 4,5 kez saracak kadar fiber kabloyla birbirine bağlanacağını" ve "bugünün en hızlı süper bilgisayarından on kat daha fazla performans sunacaklarını" söyledi.

Bu ifadenin, 200 binden fazla GPU ve 300 megavat güç kullanan xAI şirketinin Colossus süper bilgisayarıyla yapılan bir karşılaştırma olduğu düşünülüyor. Microsoft, kesin GPU sayısını veya beklenen güç tüketimini belirtmedi.

Fairwater, şirketin "sıfır su israfı" olacağını belirttiği kapalı devre su soğutma sistemi kullanacak. Tüm su, yalnızca inşaat sırasında sağlanacak. Microsoft, tesisin dünyanın en büyük ikinci su soğutmalı chiller tesisi olduğunu söyledi. Sistemde ısınan su, her iki taraftaki soğutma kanatlarına gönderilecek, 172 adet 6 metrelik fanla soğutulacak ve tekrar GPU'ları soğutmak için devreye girecek.

Veri merkezinin geri kalan yüzde 10'luk kısmı ise geleneksel sunuculardan oluşacak ve bunlar yalnızca en sıcak günlerde su soğutmasına geçerek normalde dış hava ile soğutulacak.