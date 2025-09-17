Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor

Bugün kapılarını açan Teknofest'te Türk Yıldızları nefes kesen gösterisini düzenleyecek. Heyecanla beklenen gösterinin saati duyuruldu.
Teknofest 2025 etkinlik takvimine göre Türk Yıldızları'nın gösterisi bugün 14.10 ile 14.55 aralığında olacak. Türk Yıldızları bugün Teknofest'te 14.10 itibarıyla gösteri düzenleyecek. İlk günden yoğun ilgi gören Teknofest'e ziyaretçi akını devam ediyor.
Teknofest'te nefes kesen gösteriler sürerken Türk Yıldızları 17 Eylül günü 14.10 itibarıyla gösteriye başlayacak. Teknofest 17 Eylül etkinlik ve gösteri takvimi:
Genel Akış
09:00 – Hazırlıklar ve Video Gösterimi
09:00–19:00 – Sergiler, Atölyeler, Etkinlik Alanları
Hava Gösterileri
11:45–12:15 – Paramotor Gösterisi
12:15–12:45 – Yelken Kanat Gösterisi
13:00–13:20 – Bayraktar TB2 Gösterisi
13:20–13:40 – Bayraktar TB3 Gösterisi
13:40–14:10 – Bayraktar Akıncı Gösterisi
14:10–14:55 – Türk Yıldızları Gösterisi
15:30–15:50 – Bayraktar KIZILELMA Gösterisi
15:50–16:20 – HÜRKUŞ Gösterisi
16:20–16:40 – HÜRJET Gösterisi
16:40–17:10 – ATAK Helikopteri Gösterisi
17:10–17:30 – S-70 Helikopteri Gösterisi
17:30–17:50 – T-70 Helikopteri Gösterisi
17:50–18:10 – BEL 429 Helikopteri Gösterisi
Sahne Etkinlikleri
10:00–10:30 – Mehteran Takımı
11:00–11:30 – Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
12:30–13:00 – Bilim Şov
14:30–15:00 – Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa
15:30–16:00 – Hava Harp Okulu Bando Takımı
16:30–17:00 – Halk Oyunları Gösterisi
Sergiler ve Deneyim Alanları (09:00–19:00)
Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı
Planetaryum
Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Deneyim Alanı
Teknofest Zaman Tüneli
Gökbilim Atölyeleri