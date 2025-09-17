Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor

Bugün kapılarını açan Teknofest'te Türk Yıldızları nefes kesen gösterisini düzenleyecek. Heyecanla beklenen gösterinin saati duyuruldu.

TEKNOFEST TÜRK YILDIZLARI UÇUŞ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Teknofest 2025 etkinlik takvimine göre Türk Yıldızları'nın gösterisi bugün 14.10 ile 14.55 aralığında olacak. Türk Yıldızları bugün Teknofest'te 14.10 itibarıyla gösteri düzenleyecek. İlk günden yoğun ilgi gören Teknofest'e ziyaretçi akını devam ediyor.

TEKNOFEST TÜRK YILDIZLARI UÇAK GÖSTERİSİ NE ZAMAN 2025?

Teknofest'te nefes kesen gösteriler sürerken Türk Yıldızları 17 Eylül günü 14.10 itibarıyla gösteriye başlayacak. Teknofest 17 Eylül etkinlik ve gösteri takvimi:

Genel Akış

09:00 – Hazırlıklar ve Video Gösterimi

09:00–19:00 – Sergiler, Atölyeler, Etkinlik Alanları

Hava Gösterileri

11:45–12:15 – Paramotor Gösterisi

12:15–12:45 – Yelken Kanat Gösterisi

13:00–13:20 – Bayraktar TB2 Gösterisi

13:20–13:40 – Bayraktar TB3 Gösterisi

13:40–14:10 – Bayraktar Akıncı Gösterisi

14:10–14:55 – Türk Yıldızları Gösterisi

15:30–15:50 – Bayraktar KIZILELMA Gösterisi

15:50–16:20 – HÜRKUŞ Gösterisi

16:20–16:40 – HÜRJET Gösterisi

16:40–17:10 – ATAK Helikopteri Gösterisi

17:10–17:30 – S-70 Helikopteri Gösterisi

17:30–17:50 – T-70 Helikopteri Gösterisi

17:50–18:10 – BEL 429 Helikopteri Gösterisi

Sahne Etkinlikleri

10:00–10:30 – Mehteran Takımı

11:00–11:30 – Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı

12:30–13:00 – Bilim Şov

14:30–15:00 – Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa

15:30–16:00 – Hava Harp Okulu Bando Takımı

16:30–17:00 – Halk Oyunları Gösterisi

Sergiler ve Deneyim Alanları (09:00–19:00)

Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı

Planetaryum

Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Deneyim Alanı

Teknofest Zaman Tüneli

Gökbilim Atölyeleri