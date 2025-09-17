Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul bugün itibarıyla kapılarını açtı. Türk Yıldızları Teknofest uçak gösterisinin saat kaçta olacağı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:21

Bugün kapılarını açan 'te nefes kesen gösterisini düzenleyecek. Heyecanla beklenen gösterinin saati duyuruldu.

TEKNOFEST TÜRK YILDIZLARI UÇUŞ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Teknofest 2025 etkinlik takvimine göre Türk Yıldızları'nın gösterisi bugün 14.10 ile 14.55 aralığında olacak. Türk Yıldızları bugün Teknofest'te 14.10 itibarıyla gösteri düzenleyecek. İlk günden yoğun ilgi gören Teknofest'e ziyaretçi akını devam ediyor.

Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor

TEKNOFEST TÜRK YILDIZLARI UÇAK GÖSTERİSİ NE ZAMAN 2025?

Teknofest'te nefes kesen gösteriler sürerken Türk Yıldızları 17 Eylül günü 14.10 itibarıyla gösteriye başlayacak. Teknofest 17 Eylül etkinlik ve gösteri takvimi:

Genel Akış

09:00 – Hazırlıklar ve Video Gösterimi

09:00–19:00 – Sergiler, Atölyeler, Etkinlik Alanları

Hava Gösterileri

11:45–12:15 – Paramotor Gösterisi

12:15–12:45 – Yelken Kanat Gösterisi

13:00–13:20 – Bayraktar TB2 Gösterisi

13:20–13:40 – Bayraktar TB3 Gösterisi

13:40–14:10 – Bayraktar Akıncı Gösterisi

Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor

14:10–14:55 – Türk Yıldızları Gösterisi

15:30–15:50 – Bayraktar KIZILELMA Gösterisi

15:50–16:20 – HÜRKUŞ Gösterisi

16:20–16:40 – HÜRJET Gösterisi

16:40–17:10 – ATAK Helikopteri Gösterisi

17:10–17:30 – S-70 Helikopteri Gösterisi

17:30–17:50 – T-70 Helikopteri Gösterisi

17:50–18:10 – BEL 429 Helikopteri Gösterisi

Teknofest Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta, ne zaman? Nefes kesen gösterinin saati bekleniyor

Sahne Etkinlikleri

10:00–10:30 – Mehteran Takımı

11:00–11:30 – Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı

12:30–13:00 – Bilim Şov

14:30–15:00 – Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa

15:30–16:00 – Hava Harp Okulu Bando Takımı

16:30–17:00 – Halk Oyunları Gösterisi

Sergiler ve Deneyim Alanları (09:00–19:00)

Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı

Planetaryum

Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Deneyim Alanı

Teknofest Zaman Tüneli

Gökbilim Atölyeleri

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknofest'e nasıl gidilir, yol tarifi nedir? Teknofest konum ve yol tarifi otobüs, metrobüs ve marmaray ile ulaşım
Solotürk, Teknofest'te nefes kesen gösterisiyle damga vurdu! İzleyenlerin büyük beğenisini topladı
ETİKETLER
#Teknoloji
#teknofest
#Türk Yıldızları
#Uçuş Gösterisi
#Hava Gösterisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.