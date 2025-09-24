TEMU ve Aliexpress Türkiye’de kapatılacak mı?

Çin menşeli Temu ve AliExpress benzeri sitelerin henüz resmî bir temsilcilik kurmamaları sebebiyle Türkiye’de kapatılacağı iddiaları gündeme taşındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı merkezli e-ticaret şirketleri hakkında ikazlarda bulundu.

TEMU VE ALİEXPRESS KAPATILACAK MI?

TEMU ve AliExpress'in Türkiye'de temsilcilik açmamaları tartışma konusu olmaya sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliği bakımından yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirterek, "Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda BTK aracılığıyla URL engelleme yoluna gidilecektir" dedi.

Bakan Bolat, mevzuata aykırı ürünlerin 24 saat içinde kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.

Bolat, bu kuralın ihlali halinde BTK'nın erişim yasağı uygulayabileceğini açıkladı. Bu durum, TEMU ve AliExpress'in Türkiye’deki operasyonlarını doğrudan etkileyebilir.

Bu çerçevede platformlar temsilcilik kurmazsa genel erişim sınırlamaları söz konusu olabilir.

Hukuki düzenlemeler gereğince, Türkiye'de faaliyet sürdüren yabancı merkezli e-ticaret sitelerinin, vergi yükümlülüğü oluşturmak ve Türk makamları nezdinde resmî muhatap kabul edilecek bir temsilci bulundurma zorunluluğu mevcut.