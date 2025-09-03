Tesla iş başvurusu nasıl yapılır? Çok sayıda iş ilanı açtı

Tesla, Türkiye’deki ticari faaliyetlerini genişletmek için yeni bir hamle yaptı.

Firma, özellikle Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde hem teknik hem de yönetici görevleri için iş duyuruları açtı.

Daimî, geçici ve saha üzerinde çalışacak personel arayışı başladı.

Bakırköy ve Tuzla’daki İstanbul servis merkezleri ile Ankara’da yer alan servis noktası için çeşitli pozisyonlarda eleman aranıyor.

Bunun yanı sıra, Gaziantep, Diyarbakır ve Ankara’da sahada görev alacak mobil teknisyenler için de işe alım gerçekleştiriliyor.

TESLA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tesla’nın Amerika’daki resmi web sitesinde bulunan careers (kariyer) bölümünde yer alan ilanlara müracaat ediliyor.

Kişisel verileriniz, iletişim bilgileriniz ve mesleki geçmişinizi doldurduktan sonra Tesla işe alım yetkilileri sizinle iletişime geçiyor.