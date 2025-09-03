Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Tesla iş başvurusu nasıl yapılır? Çok sayıda iş ilanı açtı

Tesla, Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Anadolu'nun birçok şehrinde teknisyen ve yönetici ilanları yayınlarken başvuru süreci merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla iş başvurusu nasıl yapılır? Çok sayıda iş ilanı açtı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 19:26

, ’deki ticari faaliyetlerini genişletmek için yeni bir hamle yaptı.

Firma, özellikle olmak üzere , ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde hem teknik hem de yönetici görevleri için iş duyuruları açtı.

Daimî, geçici ve saha üzerinde çalışacak personel arayışı başladı.

Bakırköy ve Tuzla’daki İstanbul merkezleri ile Ankara’da yer alan servis noktası için çeşitli pozisyonlarda eleman aranıyor.

Bunun yanı sıra, Gaziantep, Diyarbakır ve Ankara’da sahada görev alacak mobil teknisyenler için de gerçekleştiriliyor.

Tesla iş başvurusu nasıl yapılır? Çok sayıda iş ilanı açtı

TESLA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tesla’nın Amerika’daki resmi web sitesinde bulunan careers (kariyer) bölümünde yer alan ilanlara müracaat ediliyor.

Kişisel verileriniz, iletişim bilgileriniz ve mesleki geçmişinizi doldurduktan sonra Tesla işe alım yetkilileri sizinle iletişime geçiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Türkiye’de hangi şehirlerde personel alımı yapıyor?
Tesla, İstanbul (Bakırköy ve Tuzla), Ankara, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır’da teknik, yönetici ve mobil teknisyen pozisyonları için personel alımı gerçekleştiriyor.
ETİKETLER
#Türkiye
#istanbul
#izmir
#tesla
#servis
#işe alım
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.