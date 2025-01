The Last of Us'ın 2. sezonunun ne zaman çıkacağı açıklandı! Yeni sezonun kaç bölüm olacağı merak edildi

08 Ocak 2025 13:47 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 13:47

HBO'nun ödüllü dizisi The Last of Us'ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı dizinin senaristi ve yapımcısı Neil Druckmann tarafından açıklandı. Druckmann'ın açıkladığı bilgilere göre dizi 2025 yılının Nisan ayında çıkış yapacak.

HBO'nun aynı adlı bilgisayar oyunundan uyarlanan dizisi The Last of Us ilk sezonu ile büyük bir başarı elde etmişti.

İlk sezonu ile Emmy Ödülü alan dizi yakaladığı başarının ardından ikinci sezon onayını almıştı.

Hayranlar tarafından The Last of Us'ın ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu.

Dizinin senaristi ve yapımcısı Neil Druckmann tarafından ikinci sezonun çıkacağı tarih duyuruldu.

THE LAST OF US​ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Druckmann tarafından açıklanan bilgilere göre The Last of Us'ın ikinci sezonu 2025​ yılının Nisan ayında çıkacak.

Türkiye'de BlueTV platformu üzerinden izlenecek dizinin Türkçe altyazılı fragmanı da yayınlandı.

Dizinin ikinci sezonu 2020 yılında çıkış yapan The Last of Us Part 2 oyununu temel alacak.

Druckmann'ın açıklamalarına göre ikinci oyunun hikayesi bu sezon dahil olmak üzere toplam iki sezonda anlatılacak.

Dizinin üçüncü sezonunun ise ne zaman çıkacağı hakkında bir açıklama bulunmuyor.

THE LAST OF US 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Druckmann tarafından açıklanan bilgilere göre The Last of Us'ın 2. sezonu toplam 7 bölümden oluşacak.

Nisan ayında her hafta dizinin yeni bir bölümünün yayınlanması bekleniyor.

HBO genel olarak dizilerini haftalık periyotlar halinde yayınlıyor.

THE LAST OF US 2. SEZON OYUNCULARI

The Last of Us'ın ikinci sezonda ana karakterleri oynayan Pedro Pascal ve Bella Ramsey yer almaya devam edecek.

Açıklanan bilgilere göre Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Catherine O'Hara ve Jeffery Wright gibi yeni oyuncularda dizinin kadrosuna katılacak.