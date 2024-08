The Last of Us 2. sezon için kısa bir video yayınlandı

05 Ağustos 2024 09:57 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:58

HBO'nun büyük beğeni toplayan video oyunu uyarlaması The Last of Us, 2. sezon ile geri dönüyor. Merakla beklenen yeni sezonun ilk görüntüleri, Max platformunun 2024 ve 2025 yıllarına dair yayın programını tanıtan bir videonun parçası olarak yayınlandı.

The Last of Us 1. sezon, Joel'un (Pedro Pascal), Ellie'yi (Bella Ramsey) dünyayı kasıp kavuran mantar enfeksiyonuna bir çare bulmayı amaçlayan ama aynı zamanda 14 yaşındaki kızın ölümüyle sonuçlanacak bir prosedürden kurtarmasıyla birlikte sona ermişti.

THE LAST OF US 2. SEZONDAN İLK TEASER GELDİ

The Last of Us Part II'deki olaylara odaklanan ikinci sezonun fragmanında, Joel'un Fireflies hastanesinde yaşananları Catherine O'Hara'nın gizemli karakteriyle konuşurken ima ettiği gösteriliyor.

Ayrıca yeni oyuncular Isabela Merced ve Jeffrey Wright'ın karakterlerine ve çeşitli aksiyon sahnelerine de yer veriliyor. Merced, Ellie'nin kız arkadaşı Dina'yı canlandırırken, Wright ise oyunlardan tanınan Isaac Dixon karakteriyle ekranlara çıkıyor.

The Last of Us, 2023'ün başlarında büyük beğeni toplayarak son yıllarda çıkan en güçlü video oyunu uyarlamalarından biri olmuştu. Yeni sezondan ise beklentiler yüksek ve dizinin, tartışmalı ikinci oyuna geçerken de bu başarıyı sürdürmesi umuluyor.

Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla, Ellie'nin Joel'un yalanını öğrenip öğrenmeyeceği ve bu yalanın ilişkilerini nasıl etkileyeceği, sezonun ana konularından biri olacak.

THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Last of Us 2. sezon, 2025 yılında izleyicilerle buluşacak. Hatırlatmak gerekirse birinci sezonunun ilk bölümü 15 Ocak 2023 tarihinde, son bölümü 12 Mart 2023'te yayınlanmıştı.

Türkiye'de BluTV'te lanse edilen The Last of Us dizisi, Max'te 4,7 milyon seyirciye ulaşarak, House of the Dragon'ın ardından HBO'nun 2010 yılından bu yana en büyük ikinci açılışını gerçekleştiren dizi olarak tarihe geçti.