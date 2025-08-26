Menü Kapat
Tiago Djalo uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Uçak takip kodu gündemde

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlılar Juventus'un genç stoperi Tiago Djalo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından Taigo Djalo'nun uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor. Tiago Djalo'nun uçak takip kodu belli oldu.

, sezonun başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi. Defans hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar 'ta forma giyen 25 yaşındaki Portekizli yıldız Tiago Djalo'yu kadroya katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Portekizli yıldız sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için 'a gelecek.

Taraftarlar tarafından Tiago Djalo uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği ve uçak takip kodu merak ediliyor.

TİAGO DJALO UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalara göre Tiago Djalo bugün İstanbul'a gelecek. Uçak İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

TİAGO DJALO UÇAĞI İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Tiago Djalo'nun uçağı siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre bu akşam saat 19.00'da İstanbul'a inişini gerçekleştirecek. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."

TİAGO DJALO UÇAK TAKİP KODU NEDİR?

Tiago Djalo'nun uçağı TK1896 kodu aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. Uçağın havalanmasının ardından taraftarlar Flightradar24 ve benzeri platformlar aracılığıyla uçağın rotasını izleyebilecekler.

