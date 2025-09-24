Menü Kapat
24°
Aktüel
TİM Başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Evine baskın yapılmasının ardından gündem oldu

CAN Holding'e dair soruşturma kapsamında evine baskın yapılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Google sorgularında üst sıralara yükseldi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Evine baskın yapılmasının ardından gündem oldu
Habertürk ve Show TV gibi basın kuruluşlarının da içinde bulunduğu 121 şirketi bünyesinde barındıran Can Holding'e ‘’ incelemesi genişliyor.

Bu doğrultuda TİM Başkanı 'nin İstanbul Büyükçekmece'deki konutuna jandarma operasyon düzenledi.

Gültepe’nin yurt dışında bulunduğu öğrenilirken Mustafa Gültepe’nin biyografisi ve meslek yaşamı ilgi odağı oldu.

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR NERELİ?

Mustafa Gültepe, 1968 senesinde Trabzon'un Tonya ilçesinde dünyaya geldi.

Gültepe, 1990 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezuniyet elde etti.

Mustafa Gültepe, İHKİB ve TİM'deki görevlerinin yanı sıra DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İGE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk Ticaret Bankası Başkan Vekilliği ve KOSGEB İcra Komitesi Üyeliğini de sürdürüyor.

MUSTAFA GÜLTEPE HANGİ ŞİRKETİN KURUCUSU?

Mustafa Gültepe, iş yaşamına 1992 senesinde Taha Tekstil'de başladı, iki yıl sonra 1994’te Talu Tekstil A.Ş.'yi kurarak hem kurucu ortak hem de yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

2022 senesinde 274 oyun 273’ünü kazanarak Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Mustafa Gültepe’nin evine neden baskın yapıldı?
CAN Holding’e yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul Büyükçekmece’deki villasına jandarma operasyon düzenlendi.
