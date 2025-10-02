Menü Kapat
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

TOBB nefes kredisi başvuruları başladı mı? Nefes kredisi şartları ve faiz oranları

TOBB Nefes Kredisi sunan bankalar ve faiz oranları duyuruldu. KOBİ'lere katkı sağlamak için hazırlanan Nefes Kredisi'nden TOBB’a kayıtlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin yararlanabileceği açıklandı.

TOBB nefes kredisi başvuruları başladı mı? Nefes kredisi şartları ve faiz oranları
Haber Merkezi
02.10.2025
02.10.2025
TOBB, Garanti Fonu (KGF) ve finans kuruluşları tarafından 'lere olmak amacıyla geliştirilen Nefes Kredisi'nde yeni süreç başladı.

Bu senenin temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 şirkete 30 milyar lira kaynak aktarılmıştı.

Yeniden başlayan TOBB Nefes Kredisi’ne kimlerin başvurabileceği gündem oldu.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi yeni dönem müracaat tarihleri açıklandı.

Kuruluştan yapılan yazılı bilgilendirmeye göre; TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek için hayata geçirilen Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim tarihi itibariyle başladı.

Nefes Kredisi müracaatları 30 Kasım 2025 gününe kadar sürecek.

Fakat yapılan duyuruya göre; KGF ve TOBB tarafından verilen kredi limitlerinin bitmesi durumunda bu tarihten önce sonlandırılabilir.

HANGİ BANKALAR TOBB NEFES KREDİSİ SAĞLIYOR?

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) avantajlı koşullarda desteği sunmayı hedefleyen krediye, TOBB’a kayıtlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

Firmalar, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

Bir işletme en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek.

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, maksimum 36 ay vadeli olacak.

Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle verilecek.

Kredi hacminin toplam büyüklüğü de 25 milyar lira olarak açıklandı.

Sıkça Sorulan Sorular

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman sona erecek?
Başvurular 30 Kasım 2025’e kadar sürecek ancak kredi limitleri tükenirse erken bitebilir.
