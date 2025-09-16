Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

Togg’un yeni modeli T10F, Türkiye’de siparişe açıldı. T10F, farklı donanım ve menzil seçenekleriyle hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için satışa sunuluyor.

TOGG T10F STANDART MENZİL NE KADAR, KAÇ KM?

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil versiyonu, karma menzilde 335 km ile 350 km arasında, şehir içi kullanımda ise 423 km ile 448 km arasında bir menzil sunuyor. Bu versiyonda 52,4 kWh kapasiteli batarya kullanılıyor. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten araç, arkadan itişli yapısıyla satışa sunuluyor.

Standart menzilli versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin lira olarak belirlendi. Araç, Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş edilebiliyor.

TOGG T10F UZUN MENZİL KAÇ KM?

Uzun menzil seçeneğinde ise Togg T10F, V1 RWD ve V2 RWD olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. T10F V1 RWD Uzun Menzil, karma kullanımda 610 km ile 623 km arasında, şehir içi kullanımda ise 753 km ile 786 km arasında menzil sunuyor.

T10F V2 RWD Uzun Menzil ise 610 km karma menzil ve 778 km şehir içi menzil değerleriyle satışa çıktı. Uzun menzilli araçlarda 88,5 kWh kapasiteli batarya yer alıyor. V1 RWD Uzun Menzil’in fiyatı 2 milyon 170 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil’in fiyatı ise 2 milyon 345 bin lira olarak açıklandı.

TOGG T10F RENKLERİ

Togg T10F, 5 farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı. Araç, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Urla rengi, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken, Mardin rengi mavi badem şekerinden esinlenerek tasarlandı.

TOGG T10F KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUR, ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Togg T10F, hızlı şarj özelliği sayesinde 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Araç, batarya teknolojisi ve şarj süreleriyle kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliği, özellikle uzun menzilli versiyonlarda verimli bir kullanım sunuyor.

TOGG T10F BAGAJ HACMİ NE KADAR?

T10F, 505 litrelik bagaj hacmiyle satışa sunuluyor. Aracın bagaj alanı, market alışverişi, spor ekipmanları veya uzun yolculuklarda ihtiyaç duyulan bagajların taşınabilmesi için geniş bir kullanım alanı sağlıyor.