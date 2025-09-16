Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

Togg T10F standart menzil ve uzun menzil kaç km olduğu açıklandı. Togg, ikinci akıllı cihazı T10F’yi Türkiye’de satışa sundu. Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025’te dünya tanıtımı yapılan T10F, 5 farklı renk seçeneği, geniş bagaj hacmi ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Togg T10F menzili…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 00:57
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 00:57

’un yeni modeli , ’de siparişe açıldı. T10F, farklı donanım ve menzil seçenekleriyle hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için satışa sunuluyor.

TOGG T10F STANDART MENZİL NE KADAR, KAÇ KM?

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil versiyonu, karma menzilde 335 km ile 350 km arasında, şehir içi kullanımda ise 423 km ile 448 km arasında bir menzil sunuyor. Bu versiyonda 52,4 kWh kapasiteli batarya kullanılıyor. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten araç, arkadan itişli yapısıyla satışa sunuluyor.

Standart menzilli versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin lira olarak belirlendi. Araç, Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş edilebiliyor.

Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

TOGG T10F UZUN MENZİL KAÇ KM?

Uzun menzil seçeneğinde ise Togg T10F, V1 RWD ve V2 RWD olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. T10F V1 RWD Uzun Menzil, karma kullanımda 610 km ile 623 km arasında, şehir içi kullanımda ise 753 km ile 786 km arasında menzil sunuyor.

Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

T10F V2 RWD Uzun Menzil ise 610 km karma menzil ve 778 km şehir içi menzil değerleriyle satışa çıktı. Uzun menzilli araçlarda 88,5 kWh kapasiteli batarya yer alıyor. V1 RWD Uzun Menzil’in fiyatı 2 milyon 170 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil’in fiyatı ise 2 milyon 345 bin lira olarak açıklandı.

Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

TOGG T10F RENKLERİ

Togg T10F, 5 farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı. Araç, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Urla rengi, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken, Mardin rengi mavi badem şekerinden esinlenerek tasarlandı.

Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

TOGG T10F KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUR, ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Togg T10F, hızlı şarj özelliği sayesinde 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Araç, batarya teknolojisi ve şarj süreleriyle kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliği, özellikle uzun menzilli versiyonlarda verimli bir kullanım sunuyor.

Togg T10F standart menzil ne kadar, kaç km? Uzun menzilli 2 versiyonu da var

TOGG T10F BAGAJ HACMİ NE KADAR?

T10F, 505 litrelik bagaj hacmiyle satışa sunuluyor. Aracın bagaj alanı, market alışverişi, spor ekipmanları veya uzun yolculuklarda ihtiyaç duyulan bagajların taşınabilmesi için geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Otomobil
#Otomobil
#Türkiye
#togg
#togg
#elektrikli araç
#araba
#t10f
#togg t10x
#Yeni Model
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.