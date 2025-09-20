Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı ne zaman? 250 bin konut şartlar

TOKİ 250 bin toplu konut girişimi, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca düşük gelirli aile, emekliler, engelli yurttaşlar ve gençler gündemde yer buluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı ne zaman? 250 bin konut şartlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 13:31

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), 2025 yılı kapsamında uygulanacak 250 bin sosyal ile Türkiye çapında bireylere ev sahibi olma imkânı sunmayı sürdürüyor.

Avantajlı ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit fırsatlarıyla öne çıkan projede, gençlere özel kontenjan ayrılırken, emeklilere ve engellilere de öncelik tanınacak.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı ne zaman? 250 bin konut şartlar

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Katar’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre içinde duyurulması beklenen TOKİ projeleri hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü belirterek, “Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içinde yer alıyor. Ben kendisine işi hızlandırma ve konut kazandırma çabalarımızı ülke geneline yayma talimatı verdim.” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede henüz başvuru ekranı açılmadı.

Bakanlık açıklamasına göre başvuruların yılsonuna doğru veya 2026’nın başında başlaması öngörülüyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı ne zaman? 250 bin konut şartlar

TOKİ 250 BİN KONUTTA KİMLER ÖNCELİKLİ, ŞARTLAR NELER?

Projede, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler ile gençlere özel ek kontenjan ayrılacağı ifade edildi.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ve emekliler için de ilave kontenjanların düşünüldüğü bildirildi.

Önceki TOKİ projelerine göre aranacak koşullar şu şekilde bekleniyor:

18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapılacak şehirde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak,

Nüfus kaydının o ile bağlı bulunması,

Başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da çocukları üzerine kayıtlı herhangi bir konutun olmaması.

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ 250 bin konut projesinde kimlere öncelik verilecek?
Emekliler, engelliler, gençler, şehit yakınları, gaziler ve 3’ten fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjan ayrılacak.
ETİKETLER
#toki
#dar gelirli
#ev sahibi olmak
#sosyal konut
#konut projesi
#250 Bin Konut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.