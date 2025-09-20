TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı ne zaman? 250 bin konut şartlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılı kapsamında uygulanacak 250 bin sosyal konut projesi ile Türkiye çapında dar gelirli bireylere ev sahibi olma imkânı sunmayı sürdürüyor.

Avantajlı ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit fırsatlarıyla öne çıkan projede, gençlere özel kontenjan ayrılırken, emeklilere ve engellilere de öncelik tanınacak.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Katar’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre içinde duyurulması beklenen TOKİ sosyal konut projeleri hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü belirterek, “Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içinde yer alıyor. Ben kendisine işi hızlandırma ve konut kazandırma çabalarımızı ülke geneline yayma talimatı verdim.” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede henüz başvuru ekranı açılmadı.

Bakanlık açıklamasına göre başvuruların yılsonuna doğru veya 2026’nın başında başlaması öngörülüyor.

TOKİ 250 BİN KONUTTA KİMLER ÖNCELİKLİ, ŞARTLAR NELER?

Projede, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler ile gençlere özel ek kontenjan ayrılacağı ifade edildi.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ve emekliler için de ilave kontenjanların düşünüldüğü bildirildi.

Önceki TOKİ projelerine göre aranacak koşullar şu şekilde bekleniyor:

18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapılacak şehirde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak,

Nüfus kaydının o ile bağlı bulunması,

Başvuru sahibinin kendisi, eşi ya da çocukları üzerine kayıtlı herhangi bir konutun olmaması.