TOKİ aynı aileden kaç kişi başvurabilir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKi 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 2. günüyle devam ediyor. Bugün açıklanan bilgilere göre T.C. kimilik numarasının son rakamı "2" olan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Vatandaşlar tarafından TOKi aynı aileden kaç kişi başvurabildiği merak edilmeye başlandı.

TOKİ AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİYOR?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bir hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabiliyor. Sevhen birden fazla yapılan başvuru durumunda ikinci başvuru yapanın başvurusu iptal ediliyor.

TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapabilecektir, sevhen birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre e-Devlet üzerinden yapılacak olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 18 ARalık'ta sona erecek. Banka şubesi başvurularının ise 19 Aralık'ta biteceği duyuruldu.