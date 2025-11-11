Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ aynı aileden kaç kişi başvurabilir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. Vatandşalar tarafından TOKİ aynı aileden kaç kişi başvurabildiği ise gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ aynı aileden kaç kişi başvurabilir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:12

500 bin projesinin başvuruları 2. günüyle devam ediyor. Bugün açıklanan bilgilere göre T.C. kimilik numarasının son rakamı "2" olan vatandaşlar başvurularını üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Vatandaşlar tarafından TOKi aynı aileden kaç kişi başvurabildiği merak edilmeye başlandı.

TOKİ aynı aileden kaç kişi başvurabilir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKİ AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİYOR?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bir hane halkı adına sadece bir yapılabiliyor. Sevhen birden fazla yapılan başvuru durumunda ikinci başvuru yapanın başvurusu iptal ediliyor.

TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapabilecektir, sevhen birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.

TOKİ aynı aileden kaç kişi başvurabilir? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre e-Devlet üzerinden yapılacak olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 18 ARalık'ta sona erecek. Banka şubesi başvurularının ise 19 Aralık'ta biteceği duyuruldu.

ETİKETLER
#başvuru
#e-devlet
#toki
#sosyal konut
#konut projesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.