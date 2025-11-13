Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

TOKİ başvuru iptali, genellikle TOKİ yanlış başvuru durumlarında özellikle “TOKİ yanlış kategori seçtim” diyen başvuru sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ başvuru ücretini yatıranlar ise başvuru durumu sütununda “Tahsil Edildi” yazısıyla karşılaşmakta. İşte TOKİ başvurusunda vazgeçenler veya yanlış başvuru yapanlar için başvurunun iptal olduğu durumlar…

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?
Haber Merkezi
13.11.2025
13.11.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı , 81 ilde 500 bin sosyal inşa edecek büyük bir konut projesi başlattı. Projeye başvurular e-Devlet veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurularında işlemleri manuel olarak değil, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleşebiliyor. e-Devlet üzerinden yapan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım tarafından kendilerine SMS yoluyla bildirilen hesaba belirlenen süre içinde başvuru ücretini yatırmak zorunda. Bu süre içerisinde hesaba para yatırılmadığı takdirde başvuru sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor.

Ayrıca, başvuru bedelinin yatırılmasının ardından, herhangi bir nedenle bu bedelin iade alınması durumunda da başvuru geçersiz hale geliyor.

TOKİ sisteminde başvuruların geçerliliği durumuna bağlı. Başvuru bedelini yatırmayanların, yatırıp daha sonra iade alanların ya da hesabında belirlenen süre sonunda yeterli bakiye bulundurmayanların başvuruları otomatik olarak iptal ediliyor. Vatandaşların iptal işlemi için ayrıca bir talepte bulunmasına gerek kalmadan, sistem ödeme durumunu dikkate alarak başvuruyu geçersiz hale getiriyor. Başvuru durumu, e-Devlet’te “Başvuru Listesi” ekranından anlık olarak kontrol edilebiliyor.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

TOKİ TAHSİL EDİLDİ NE DEMEK?

Başvuru sahiplerinin e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını görüntülediklerinde “Tahsil Edildi” ifadesini görmeleri, başvuru ücretinin ilgili banka tarafından alındığı anlamına geliyor. Bu ifade, başvuru bedelinin TOKİ sistemine başarıyla işlendiğini ve başvurunun geçerli hale geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla, “tahsil edildi” yazısı başvuru ücretinin yatırıldığı ve sistem tarafından onaylandığı durumlarda görüntüleniyor.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

Ödeme işleminin tamamlanmaması veya farklı bir hesaba yapılması durumunda sistem bu bilgiyi “tahsil edildi” olarak güncellemiyor. Başvuru bedelinin yatırıldığı hesaba ilişkin bilgiler, başvuru sonrası bankadan SMS ile iletiliyor. Hesap bilgileri dikkatlice kontrol edilmeli ve ödeme yalnızca bu hesaba yapılmalı.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

TOKİ BAŞVURUSUNU NASIL İPTAL EDEBİLİRİM?

TOKİ başvurularının iptali, başvuru sahibinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan sistemsel olarak sağlanıyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru bedeli yatırılmadığında veya yatırıldıktan sonra geri alındığında sistem otomatik olarak iptal işlemini gerçekleştiriyor. Bu süreçte kullanıcıların manuel bir iptal talebi oluşturmasına gerek bulunmuyor.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

TOKİ BAŞVURU DURUMU TAHSİL EDİLDİ NE DEMEK, ÖDEME YAPILDI MI?

e-Devlet üzerinden başvuru durumunda “Tahsil Edildi” yazısının yer alması, başvuru bedelinin başarıyla ödendiği anlamına geliyor. Bu ifade, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım Bankası tarafından adınıza açılan hesaba 5 bin TL’lik başvuru ücretinin yatırıldığını ve sistemin ödemeyi onayladığını gösteriyor. Dolayısıyla bu ibare, başvurunun geçerli hale geldiğini ve sürecin sorunsuz ilerlediğini ifade ediyor.

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek?

Ödemesi yapılmamış ya da yanlış hesaba yatırılmış başvurular “Tahsil Edildi” statüsüne geçemiyor. Başvuru ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılmaması durumunda ise sistem başvuruyu otomatik olarak iptal ediyor. Vatandaşlar, ödeme işlemlerinin durumunu e-Devlet üzerinden “TOKİ Başvuru Listesi” ekranından düzenli olarak kontrol edebiliyor.

#başvuru
#konut
#toki
#ödeme
#iptal
#sosyal konut projesi
#Aktüel
