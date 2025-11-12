Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

TOKİ, posta kodu ile başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Posta kodu öğrenme ekranı ile posta kodu bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. “Lütfen bu alana ikamet ettiğiniz yerin posta kodunu giriniz” yazan kısma adres posta kodu, “Lütfen bu alana ikamet ettiğiniz yerin semtini giriniz” yazan bölüme yaşanılan ilçe semt ismi girilecek. Başvuru sırasında e-Devlet ekranında vatandaşlardan semt ve posta kodu bilgilerinin girilmesi isteniyor. İşte TOKİ başvuru posta kodu bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 21:52

’nin sosyal konut başvuru ekranında vatandaşların doldurması gereken alanlar arasında “Semt” ve “Posta Kodu” bölümleri de yer alıyor. Başvurunun tamamlanabilmesi için bu alanların doğru şekilde doldurulması gerekiyor.

TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular, yetkili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ya da Emlak Katılım Bankası şubelerine giderek fiziki olarak başvuru yapabiliyor. e-Devlet üzerinden başvurmak isteyenler ise sisteme giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” sekmesine tıklayarak süreci başlatabiliyor. 500 bin sosyal konut projesi seçildikten sonra başvuru onaylanıyor ve talep TOKİ sistemine iletiliyor.

TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

TOKİ sisteminde başvuru değerlendirmesi tamamlandıktan sonra banka, başvuru sahibi adına hesap açıyor. Vatandaşın cep telefonuna gönderilen SMS’te yer alan hesap numarasına 5 bin TL başvuru ücreti EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılıyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal ediliyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak.

TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

TOKİ BAŞVURU POSTA KODU NEDİR?

TOKİ başvurusunu e-Devlet üzerinden yapan vatandaşların, formda yer alan “Semt” ve “Posta Kodu” alanlarını doldurması gerekiyor. “Lütfen bu alana ikamet ettiğiniz yerin semtini giriniz” yazan bölüme, ikamet edilen ilçenin adının yazılması yeterli oluyor. “Lütfen bu alana ikamet ettiğiniz yerin posta kodunu giriniz” kısmına ise adresin posta kodu girilmesi isteniyor.

TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

Bu bilgiler, başvuru sahibinin adres kayıt sistemindeki bilgilerle eşleşmesi için talep ediliyor. Vatandaşların yanlış veya eksik bilgi girmemesi gerekiyor. Posta kodu, PTT’nin resmi web sitesi üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI

Posta kodunu bilmeyen vatandaşlar, PTT tarafından sunulan resmi sorgulama ekranı üzerinden bu bilgiye ulaşabiliyor. https://postakodu.ptt.gov.tr/ adresine girilerek il, ilçe, mahalle veya sokak bilgileri yazıldıktan sonra ilgili posta kodu ekranda görüntüleniyor.

Başvuru sırasında posta kodunun doğru girilmesi, başvurunun TOKİ kayıt sistemine uygun şekilde işlenmesi için gereklidir.

ETİKETLER
#toki
#Konutbaşvurusu
#Sosyalkonut
#Edevlet
#Postakodu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.