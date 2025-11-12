TOKİ başvuru posta kodu nedir? Posta kodu öğrenme ekranı!

TOKİ’nin sosyal konut başvuru ekranında vatandaşların doldurması gereken alanlar arasında “Semt” ve “Posta Kodu” bölümleri de yer alıyor. Başvurunun tamamlanabilmesi için bu alanların doğru şekilde doldurulması gerekiyor.

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular, yetkili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ya da Emlak Katılım Bankası şubelerine giderek fiziki olarak başvuru yapabiliyor. e-Devlet üzerinden başvurmak isteyenler ise sisteme giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” sekmesine tıklayarak süreci başlatabiliyor. 500 bin sosyal konut projesi seçildikten sonra başvuru onaylanıyor ve talep TOKİ sistemine iletiliyor.

TOKİ sisteminde başvuru değerlendirmesi tamamlandıktan sonra banka, başvuru sahibi adına hesap açıyor. Vatandaşın cep telefonuna gönderilen SMS’te yer alan hesap numarasına 5 bin TL başvuru ücreti EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılıyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal ediliyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak.

TOKİ BAŞVURU POSTA KODU NEDİR?

TOKİ başvurusunu e-Devlet üzerinden yapan vatandaşların, formda yer alan “Semt” ve “Posta Kodu” alanlarını doldurması gerekiyor. “Lütfen bu alana ikamet ettiğiniz yerin semtini giriniz” yazan bölüme, ikamet edilen ilçenin adının yazılması yeterli oluyor. “Lütfen bu alana ikamet ettiğiniz yerin posta kodunu giriniz” kısmına ise adresin posta kodu girilmesi isteniyor.

Bu bilgiler, başvuru sahibinin adres kayıt sistemindeki bilgilerle eşleşmesi için talep ediliyor. Vatandaşların yanlış veya eksik bilgi girmemesi gerekiyor. Posta kodu, PTT’nin resmi web sitesi üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI

Posta kodunu bilmeyen vatandaşlar, PTT tarafından sunulan resmi sorgulama ekranı üzerinden bu bilgiye ulaşabiliyor. https://postakodu.ptt.gov.tr/ adresine girilerek il, ilçe, mahalle veya sokak bilgileri yazıldıktan sonra ilgili posta kodu ekranda görüntüleniyor.

Başvuru sırasında posta kodunun doğru girilmesi, başvurunun TOKİ kayıt sistemine uygun şekilde işlenmesi için gereklidir.