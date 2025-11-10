TOKİ başvuru sonuçları kaç günde açıklanır? Başvurular bugün başladı

Bugün başlayan TOKİ başvurularında süreç 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuruların alınmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Yayımlanan kitapçıkta yer alan bilgilere göre kura çekim tarihleri belli oldu. Hak sahibi belirleme kura tarihi 29 Aralık ile 27 Şubat olarak açıklandı. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılırken ücret 5 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ SOSYAL KONUT İKAMETGAH ŞARTI VAR MI?

Bilgilendirme kitapçığında yer alan açıklama şöyle oldu:

"Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek"