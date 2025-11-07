Menü Kapat
17°
TOKİ başvuru ücreti kaç TL, geri verilecek mi? Başvurular 10 Kasım'da

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım'da başlayacak. Milyonlarca kişinin başvuracağı sosyal konut kampanyasında başvuru ücretinin kaç TL olduğu da belli oldu.

TOKİ başvuru ücreti kaç TL, geri verilecek mi? Başvurular 10 Kasım'da
Haber Merkezi
07.11.2025
07.11.2025
saat ikonu 15:23

Milyonlarca kişinin başvuracağı 500 bin başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık aralığında alınacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın " kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi. 5 bin TL ücreti ödenecek.

TOKİ başvuru ücreti kaç TL, geri verilecek mi? Başvurular 10 Kasım’da

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLECEK Mİ?

Başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Başvuru sürecinin sonunda kura süreci başlayacak. Kurada hak kazanamayanların başvuru ücreti ise geri ödenecek.

TOKİ başvuru ücreti kaç TL, geri verilecek mi? Başvurular 10 Kasım’da

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Kasım'da başlayacak olan başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. Hak sahiplerinin konutları, projenin ihalesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan
“Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecektir. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri aşağıda gösterilmiştir.
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

