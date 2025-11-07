Menü Kapat
TOKİ e Devlet başvuru nasıl yapılır, nereden? e Devlet üzerinden 500 bin sosyal konut başvuru adımları

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım itibarıyla başlıyor. Heyecanla beklenen başvuruların tarihi 19 Aralık'a kadar sürerken vatandaşlar TOKİ başvuru e Devlet üzerinden nasıl yapılır araştırmasına başladı.

TOKİ e Devlet başvuru nasıl yapılır, nereden? e Devlet üzerinden 500 bin sosyal konut başvuru adımları
Binlerce kişinin başvuracağı 500 bin projesinde süreç devam ediyor. Başvuruların başlamasına kısa süre kala e Devlet üzerinden başvurular naısl yapılır merak edildi.

TOKİ E DEVLET BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e Devlet sistemi üzerinden yapacak olanlar sisteme giriş yaptıktan sonra "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetini seçmelidir. Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme / taahhütname yer almaktadır. üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. "e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir." ifadeleri ile ödeme yöntemi açıklandı.

TOKİ e Devlet başvuru nasıl yapılır, nereden? e Devlet üzerinden 500 bin sosyal konut başvuru adımları

TOKİ E DEVLET BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım'dan sonra tüm vatandaşlar e devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

TOKİ e Devlet başvuru nasıl yapılır, nereden? e Devlet üzerinden 500 bin sosyal konut başvuru adımları

SAHTE TOKİ E DEVLET BAŞVURU EKRANLARINDA DİKKAT!

"TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye, BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

#başvuru
#e-devlet
#dolandırıcılık
#toki
#sosyal konut
#Aktüel
