Elinde Bitcoin olanlar dikkat! Tuna Kaya yıl sonu rakamını açıkladı

Ekonomist Tuna Kaya, kripto para piyasasını ve Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmayı yorumladı. Kaya, yıl sonunda kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin için hedefini de açıkladı.

Kripto para piyasasında dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Kaya, "Kripto para piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Bu hafta Bitcoin özellikle uzun zaman sonrasında 100 bin doların altına indi" dedi.

Makroekonomik koşullara değinen Ekonomist Tuna Kaya, "Makro ekonomide koşullar uygun konumda. Hazine ödenek yapmaması ve ABD'de hükümetin kapalı kalmasıyla derinliği en sığ olan piyasa kriptoda çıkışlar başladı. Bu da Bitcoin’de yüzde 20’ye varan düşüşe neden oldu" dedi.

BU RAKAMIN ALTINA DÜŞEBİLİR!

Kaya, Bitcoin’in 2023 yılından itibaren boğa döneminde olduğunu hatırlatarak "2023 yılından itibaren Bitcoin boğa döneminde. Ortalama yüzde 30’luk düşüşler yaptı. 2024 başından itibaren 4 kez yüzde 30 düzeltme yaptı sonrasında yeniden rekor kırdı. Önceki döngülerde yüzde 30’luk düzeltme yapmıştı. Şimdi ise yüzde 30’luk bir düzeltme olursa 85 bin dolar bandına düşebiliriz" diyerek yatırımcılar için çok kritik açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 98 bin dolar seviyesinin test edildiğini belirten Kaya, "98 bin seviyesini test ettik geçtiğimiz günlerde. Bu yıl içerisinde yeniden rekor seviyelere çıkabilir demek bu" diyerek Bitcoin'in döngüsüne göre yeniden fiyatların rekor denemesi yapacağının altını çizdi.

BITCOIN'DE YIL SONU HEDEFİ NE?

Yıl sonu hedefini paylaşan Kaya, "Böyle yükseliş gelirse 170 bin dolar bekleniyordu ancak düzeltme yapıldığı için kar alımları artar ve yıl bitmeden 150 bin doları test edebilir" diyerek öngörüsünü ifade etti.

Altcoin piyasasına değinen Ekonomist Kaya, özellikle Ethereum’u izlediklerini, alt coinlerde amiral gemi Ethereum’u takip ettiklerini, 3000 doları kaybetmemek gerektiğini bunu kaybederse 2800 dolar seviyesine gerileyebileceğini belirtti. Kaya, ykarıda ise 3700 doların üstüne çıkarsa yükselişi kaçınılmaz olacağını ve yıl sonuna kadar 7300 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Kaya, kripto döngülerine ilişkin değerlendirmesinde, "Bitcoin’de güzel döngüler vardı. Ancak Trump göreve geldikten sonra vaatleri ve hareketleriyle 2025 yılında görülmesi gereken boğayı göremedik" dedi.

2026 yılı için küresel ekonomik beklentilere de değinen Kaya, "2026 yılında resesyon riski olursa ayı yılı olur. Resesyon olmazsa bu döngü devam eder" diyerek yatırımcıları uyardı.