Bu akşam hangi maçlar var, kimin? Bugünü karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı duyuruldu. İşte günün maçları!
Azerbaycan Premier Ligi
13:00 | Shamakhi - Imisli | CBC Sport
16:00 | Qabala - Sumqayıt | CBC Sport
Trendyol 1. Lig
14:30 | Sarıyer - Vanspor | TRT Spor - Bein Sports 2
17:00 | Bodrumspor - İstanbulspor | TRT Spor - Bein Sports 2
FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | El Salvador - Kolombiya | Plus FIFA
15:30 | İngiltere - Haiti | Plus FIFA
16:00 | Almanya - Kuzey Kore | Plus FIFA
16:30 | Mısır - Venezuela | Plus FIFA
17:45 | Meksika - Fildişi Sahili | Plus FIFA
18:15 | İsviçre - Güney Kore | Plus FIFA
18:45 | Brezilya - Endonezya | Plus FIFA
18:45 | Zambiya - Honduras | Plus FIFA
Trendyol Süper Lig
20:00 | Gençlerbirliği - Rams Başakşehir | Bein Sports 1
Almanya Bundesliga 2
20:30 | Dynamo Dresden - Nürnberg | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus
20:30 | Greuther Fürth - Preussen Münster | Tivibu Spor 4
Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 | Al Najma - Al Hilal | TRT Spor - S Sport Plus
Hollanda Eredivisie
22:00 | Twente - SC Telstar | Tivibu Spor 2
Almanya Bundesliga
22:30 | Werder Bremen - Wolfsburg | Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
Fransa Ligue 1
22:45 | Paris FC - Rennes | Bein Sports 3
İtalya Serie A
22:45 | Pisa - Cremonese | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus
İspanya La Liga
23:00 | Elche - Real Sociedad | Tivibu Spor 4 - S Sport Plus