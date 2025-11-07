Menü Kapat
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu akşam hangi maçlar var, kimin? Bugünü karşılaşmaları

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yarış kaldığı yerden devam ederken bu akşam hangi maçların oynanacağı da netleşti.

Bu akşam hangi maçlar var, kimin? Bugünü karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 12:37

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün duyuruldu. İşte günün maçları!

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Azerbaycan Premier Ligi
13:00 | Shamakhi - Imisli | CBC Sport
16:00 | Qabala - Sumqayıt | CBC Sport


14:30 | Sarıyer - Vanspor | TRT Spor - Bein Sports 2
17:00 | Bodrumspor - İstanbulspor | TRT Spor - Bein Sports 2

Bu akşam hangi maçlar var, kimin? Bugünü karşılaşmaları

FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | El Salvador - Kolombiya | Plus FIFA
15:30 | İngiltere - Haiti | Plus FIFA
16:00 | Almanya - Kuzey Kore | Plus FIFA
16:30 | Mısır - Venezuela | Plus FIFA
17:45 | Meksika - Fildişi Sahili | Plus FIFA
18:15 | İsviçre - Güney Kore | Plus FIFA
18:45 | Brezilya - Endonezya | Plus FIFA
18:45 | Zambiya - Honduras | Plus FIFA


20:00 | Gençlerbirliği - Rams Başakşehir | Bein Sports 1

Almanya
20:30 | Dynamo Dresden - Nürnberg | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus
20:30 | Greuther Fürth - Preussen Münster | Tivibu Spor 4

Bu akşam hangi maçlar var, kimin? Bugünü karşılaşmaları

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 | Al Najma - Al Hilal | TRT Spor - S Sport Plus

Hollanda Eredivisie
22:00 | Twente - SC Telstar | Tivibu Spor 2

Almanya Bundesliga
22:30 | Werder Bremen - Wolfsburg | Tivibu Spor 1 - S Sport Plus

Fransa Ligue 1
22:45 | Paris FC - Rennes | Bein Sports 3

İtalya Serie A
22:45 | Pisa - Cremonese | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus

İspanya La Liga
23:00 | Elche - Real Sociedad | Tivibu Spor 4 - S Sport Plus

