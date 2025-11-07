Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde ara tatil ne zaman 2025?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 10-14 Kasım tarihlerinde ara tatil gerçekleştirilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin yakınlaşmasıyla birlikte üniversitelerde ara tatil var mı sorusu gündeme geldi. Üniversitelerde ara tatilin ne zaman olduğu öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde ara tatil ne zaman 2025?
(MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre , ve liselerde her dönem birer tane olmak üzere iki uygulanacak.

Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

Ara tatilin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte üniversitelerde ara tatil var mı sorusu gündeme geldi.

Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde ara tatil ne zaman 2025?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanmaya başlayan ara tatil uygulaması üniversitelerde bulunmuyor. Üniversitelerde 9-14 Kasım tarihleri arasında ders işlenmeye devam edecek.

Ancak bazı üniversiteler vize ve final sınavlarından önce derslere ara verebiliyor. Bu durum üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterdiği için öğrencilerin rektörlük ve dekanlıklar tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde ara tatil ne zaman 2025?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

Üniversitelerde sadece dönem aralarında ara tatil uygulanıyor. Ara tatilin ne zaman gerçekleştirileceği ise üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Üniversitenizin rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik takvim sayesinde dönem ara tatilinin ne zaman yapılacağını öğrenebilirsiniz.

