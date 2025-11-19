TOKİ başvuruları kaç gün sürecek? Son başvuru tarihi

Kategoriler
81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut projesinde süreç başladı. 10 Kasım tarihinde TOKİ başvuruları başlamıştı.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık arasında alınacak.
Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek. TOKİ kategorileri şöyle:
1. Kategori “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”
2. Kategori “Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımız”
3. Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
4.Kategori “Emekli Vatandaşlarımız”
5.Kategori “3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler”
6.Kategori “Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız”
7. Kategori “Diğer Alıcı Adayları”
"- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması
3- İkamet Şartı:
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise
beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden
geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma
şartı aranacak.