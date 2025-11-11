TOKİ başvuruları kaç gün sürecek? Toki başvuru son tarih

10 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ başvurularında süreç devam ediyor. Milyonlarca kişinin başvuracağı kampanyada başvurular başladı.

TOKİ BAŞVURULARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu bildirdi. 10 Kasım ile 19 Aralık tarihlerinde başvurular alınacak.



TOKİ BAŞVURU SON TARİH

Bakan Kurum, "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.