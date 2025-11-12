Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ başvuru parası ödeme

TOKİ Halk Bank 5000 TL başvuru ödemesi nasıl yapılır merak edilirken tüm detaylar paylaşıldı. Vatandaşlar başvuru ücreti olarak 5 bin TL öderken, kurada adı çıkmaması durumunda geri iade alabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ başvuru parası ödeme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 14:42

500 bin kampanyasında süreç devam ederken vatandaşlar Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır araştırmasına başladı.

TOKİ HALK BANK 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

TOKİ başvurusu yapacak olanlar e Devlet üzerinden başvuru yapması durumunda belirtilen İBAN'a havale yaparak ödemesini gerçekleştirebilecek. ’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklayacak. 500 bin sosyal konut projesi seçilecek, onayla butonuna tıklanacak. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek.

TOKİ Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ başvuru parası ödeme

İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibinin adına hesap açacak. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilecek. Daha sonra 5 bin TL başvuru ücreti bu hesaba EFT/havale ya da ATM yolu ile yatırılacak.

TOKİ Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ başvuru parası ödeme

TOKİ HALK BANK 5000 TL BAŞVURU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç başladı. Vatandaşlar başvurularını Halk Bank veya Ziraat Bankası belirli şubelerine giderek başvuru yapabilirken e devlet üzerinden yapılan başvurularda belirlenen İBAN'a havale veya ATM'ler aracılığıyla ödemeler yapılacak.

ETİKETLER
#e-devlet
#toki
#halk bankası
#sosyal konut
#Başvuru Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.