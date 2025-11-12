TOKİ Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır? TOKİ başvuru parası ödeme

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç devam ederken vatandaşlar Halk Bank 5000 TL başvuru ücreti nasıl yatırılır araştırmasına başladı.

TOKİ HALK BANK 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

TOKİ başvurusu yapacak olanlar e Devlet üzerinden başvuru yapması durumunda belirtilen İBAN'a havale yaparak ödemesini gerçekleştirebilecek. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklayacak. 500 bin sosyal konut projesi seçilecek, onayla butonuna tıklanacak. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek.

İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibinin adına hesap açacak. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilecek. Daha sonra 5 bin TL başvuru ücreti bu hesaba EFT/havale ya da ATM yolu ile yatırılacak.

TOKİ HALK BANK 5000 TL BAŞVURU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç başladı. Vatandaşlar başvurularını Halk Bank veya Ziraat Bankası belirli şubelerine giderek başvuru yapabilirken e devlet üzerinden yapılan başvurularda belirlenen İBAN'a havale veya ATM'ler aracılığıyla ödemeler yapılacak.