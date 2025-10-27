TOKİ hangi ilçelerde konut yapacak? 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları başlıyor

TOKİ tarafından yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İhtiyaç sahibi olanların uygun ödeme imkanları ile ev sahibi olabileceği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların başlamasına kısa süre kaldı.

TOKİ HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Evler 2+1 ve 1+1 evler yatay mimari olarak yapılacak.

TOKİ NEREYE EV YAPACAK 2025?

TOKİ 500 bin sosyal konut projeside şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkesin başvuru yapabileceği sosyal konutta ilk etapta belirli yerlere konut yapılacak. Açıklamaya göre İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540 konut inşa edilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak olan konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. İlk başta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Hatay ve Ardahan'da evler inşa edilecek. "Yüzyılın Konut Projesi" 81 ilde 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak.