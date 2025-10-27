Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

TOKİ 500 bin konut peşinat ne kadar? 3+1 daire fiyatları 2025

500 bin konut nereye yapılacak merakla beklenirken başvuru yapacak olan vatandaşlar 500 bin konut peşinatı ne kadar araştırmasına başladı. Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler de vatandaşa sunulurken ödeme planları netleşti.

TOKİ 500 bin konut peşinat ne kadar? 3+1 daire fiyatları 2025
Haber Merkezi
27.10.2025
27.10.2025
81 ilde 500 bin sosyal inşa edilecek. Heyecanla beklenen proje başvurularının tarihi ise duyuruldu. Vatandaşlar 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT PEŞİNAT NE KADAR 2025?

Oturma alanları, oyun parkları ve otopark gibi avantajların olacağı konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlarken devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjan oluşturuldu.

TOKİ 500 bin konut peşinat ne kadar? 3+1 daire fiyatları 2025

TOKİ 500 BİN KONUT ÖRNEK DAİRELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi () Başkanı Mustafa Levent Sungur,"Bu kampanya kapsamında maksimum vatandaşımıza ulaşabilmek amacıyla dairelerimizi 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük dairelerden oluşacak şekilde oluşturduk. Bu kampanya kapsamında ulaşmak istediğimiz kontenjanlar var. Emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, 3 ve daha fazla çocuğu olanlara, genç ailelerimize bir nevi biraz daha ayrıcalıklı, pozitif ayrımcılık gösterdiğimiz bir kampanyayı yürüteceğiz.

TOKİ 500 bin konut peşinat ne kadar? 3+1 daire fiyatları 2025

Dairelerin büyüklüklerini de bu kontenjanlara göre ayarladık. Örneğin 1+1 bir daireyi emekli kontenjanında ve genç kategorisinden başvuran vatandaşlarımız için ayırırken 2+1 büyük dairelerimizi de 3 ve daha fazla çocuğu olacak vatandaşlarımıza göre tasarladık." ifadelerini kullandı.

TOKİ 500 bin konut peşinat ne kadar? 3+1 daire fiyatları 2025

500 BİN KONUT NEREDE YAPILACAK?

Proje kapsamında ilk çalışmaların sayısı belirlendi. İlk başta İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek

