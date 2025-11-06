TOKİ İstanbul’da ve Ankara’da nerelere ev yapacak? İlçeler açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle yürütülecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konutun il ve ilçe dağılımını açıkladı. Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje, 81 ili kapsayacak şekilde planlandı.

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul, en fazla konutun yapılacağı şehir olarak öne çıktı. Şehir genelinde toplam 100 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. İstanbul’un hem Avrupa hem de Asya yakasında, ulaşım ve altyapı olanaklarına yakın bölgelerde konut alanları belirlendi.

Bu kapsamda, Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, konut yapımına uygun büyüklükteki araziler değerlendirilecek. Ayrıca, tarım, orman veya sit alanı kapsamına girmeyen, topoğrafik olarak elverişli bölgelerde inşa çalışmaları yürütülecek.

Projede İstanbul’daki konutlar, 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşacak şekilde, yatay mimari anlayışıyla tasarlanacak. Geleneksel mahalle dokusuna uygun şekilde inşa edilecek konutlar, modern altyapı imkanlarıyla desteklenecek. Başvuruların yoğun ilgi görmesi beklenen İstanbul’da inşa edilecek sosyal konutlar, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak şekilde planlandı. İstanbul’da konutların yapılacağı ilçelerin daha sonra açıklanması bekleniyor. Diğer illerde ise ilçeler belli oldu.

TOKİ ANKARA'DA İZMİR'DE BURSA'DA NERELERE, NEREDE KONUT/EV YAPACAK?

Ankara’da toplam 30 bin 823 sosyal konut yapılacak. Başkentte inşa edilecek konutlar, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yer alacak. Bu ilçelerde belirlenen araziler, altyapı ve ulaşım açısından uygun bölgelerde seçildi. Konutların tamamı TOKİ güvencesiyle yapılacak ve 2+1 ile 1+1 tiplerinde üretilecek.

İzmir’de ise toplam 21 bin 20 konutun hayata geçirileceği açıklandı. Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde konutlar inşa edilecek. Bursa’da 17 bin 225 konut yapılacak ve bu konutlar Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yükselecek. Konya’da ise 15 bin konut yapılması planlanıyor ve bu konutlar 30’dan fazla ilçeye yayılacak şekilde planlandı.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvurmak isteyen vatandaşların, 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı herhangi bir konutun tapuda bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul’da 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor.

Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar için ise başvuru süreci kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, nüfus kayıt örneği veya 1 yıllık ikamet belgesi yeterli olacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için projede özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre; şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler ve engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için yüzde 20 kontenjan sağlanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre kademeli başvuru sistemi uygulanacak.

Buna göre; 10 Kasım’da TCKN’nin son rakamı “0” olanlar, 11 Kasım’da “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6”, 14 Kasım’da “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara başvuru ekranı açılacak ve süreç 19 Aralık’a kadar devam edecek. Projede ilk kuraların Aralık ayında çekilmesi, teslimatların ise Mart 2027’de başlaması planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL'DA NERELERE EV YAPACAK 2025?

İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun inşa edileceği bölgeler, Asya ve Avrupa yakalarına dengeli şekilde dağıtılacak. Bu bölgeler, ulaşım ve altyapı olanaklarının güçlü olduğu, yaşam alanlarına yakın, aynı zamanda şehir merkezine erişimi kolay ilçelerde belirlendi. Proje kapsamında konutlar, TOKİ güvencesiyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak.