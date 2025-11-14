Menü Kapat
14°
TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

TOKİ başvuru sayısı, kaç kişi başvurdu açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan “Ev Sahibi Türkiye” projesine ilgi ilk günden yoğun oldu. 500 Bin Sosyal Konut kampanyasının başvuru ekranı açılır açılmaz e-Devlet ve banka başvurularında büyük bir hareketlilik yaşandı. İşte TOKİ başvuru sayısı…

TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı
10 Kasım Pazartesi günü resmen başlayan 500 Bin projesi, daha ilk gününde ülke genelinde geniş bir kesimin ekranlarına yönelmesine neden oldu. ve banka kanalları üzerinden yapılan başvurularda sabah saatlerinden itibaren yüksek talep izlendi.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

500 bin sosyal konut kampanyasının başladığı 10 Kasım’da, başvuru hakkı T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlara tanındı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hem e-Devlet hem de banka kanalları üzerinden başvurularını iletti ve gün sonunda rakamlar açıklandı.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

Açıklanan başvuru sayısı rakamlarına göre, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 905.640 olarak duyurulurken, banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular 30.519 olarak kayıtlara geçti. İlk gün toplam TOKİ başvuru sayısı ise 936 bin 159 olarak açıklandı.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

TOKİ BAŞVURU SAYISI

Açıklanan verilere göre, başvuruların ilk günü e-Devlet üzerinden 905 binin üzerinde işlem yapıldı. Aynı gün banka şubelerinde de 30 bini aşan başvuru alındı. Bu iki kalemin toplamı 936 bin 159 olarak kaydedilerek tarihin en yoğun katılımlı sosyal konut başvuru günlerinden biri yaşanmış oldu. İlk gün verilerin ardından TOKİ başvuru sayısının kısa sürede 4,5 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

İlk gün verilerinin duyurulmasının ardından, TCKN son rakamına göre belirlenen başvuru takvimi kapsamında yeni başvuru grupları sisteme giriş yapmaya başladı. Kampanyanın ilk beş gününde kimlik numarasının son hanesine göre yapılan başvuru düzeni, yoğunluğu azaltmak amacıyla uygulanıyor. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası sınırlaması bulunmuyor ve vatandaşlar bu kanalı kullanarak da süreci tamamlayabiliyor.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

500 bin sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Vatandaşların yoğunluk yaşamaması amacıyla ilk beş gün TCKN son hanelerine göre alınan başvurular, 15 Kasım itibarıyla herkes tarafından yapılabilir hale gelecek. Bankalar üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ise 19 Aralık mesai bitiminde sona erecek.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

Başvuru sürecini tamamlamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranından projeyi seçerek işlemi başlatabiliyor. İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibi adına hesap açıyor ve 5 bin TL başvuru ücretinin yatırılmasıyla süreç tamamlanıyor. Bu ücret belirtilen süre içinde yatırılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılıyor. Vatandaşlar başvuru durumlarını yine e-Devlet üzerinden takip edebiliyor.

