Trabzon'da denize girmek yasak mı? 11 Ağustos

MGM tarafından 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılan uyarıya Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtilmişti. Özellikle Trabzon'un batı, Giresun'un Doğu ilçeleri ile Rize çevrelerinde su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımdaki aksaklıklara vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilmişti. Trabzon Valiliği tarafından ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 9-10 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.

Valilik yaptığı açıklamada hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaştığını belirtmişti. Muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliği için bu kararın alındığı ifade edilmişti.

Vatandaşlar tarafından 11 Ağustos tarihinde de Trabzon'da denize girmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor.

TRABZON'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Trabzon'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü denize girmenin yasak olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Trabzon Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmadığından dolayı denize girmekle ilgili herhangi bir yasak bulunmuyor.

Trabzon Valiliği tarafından 10 Ağustos tarihinde yapılan açıklamada sadece 1 günlüğüne denize girmenin yasak olduğu belirtilmişti. Trabzon Valiliği tarafından 10 Ağustos tarihinde yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün olumsuz hava şatlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır."