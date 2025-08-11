Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Trabzon'da denize girmek yasak mı? 11 Ağustos

Doğu Karadeniz'de yaşanan kuvvetli yağışlardan dolayı 9-10 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada dalga yüksekliğinin artması nedeniyle bu kararın alındığı belirtilmişti. Vatandaşlar tarafından 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü Trabzon'da denize girmek yasak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Trabzon'da denize girmek yasak mı? 11 Ağustos
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
12:29
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
12:29

MGM tarafından 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılan uyarıya 'de yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtilmişti. Özellikle 'un batı, Giresun'un Doğu ilçeleri ile Rize çevrelerinde su baskını, , yıldırım ve ulaşımdaki aksaklıklara vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilmişti. Trabzon Valiliği tarafından ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 9-10 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.

Trabzon'da denize girmek yasak mı? 11 Ağustos

Valilik yaptığı açıklamada hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaştığını belirtmişti. Muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliği için bu kararın alındığı ifade edilmişti.

Vatandaşlar tarafından 11 Ağustos tarihinde de Trabzon'da denize girmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor.

Trabzon'da denize girmek yasak mı? 11 Ağustos

TRABZON'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Trabzon'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü denize girmenin yasak olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Trabzon Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmadığından dolayı denize girmekle ilgili herhangi bir yasak bulunmuyor.

Trabzon Valiliği tarafından 10 Ağustos tarihinde yapılan açıklamada sadece 1 günlüğüne denize girmenin yasak olduğu belirtilmişti. Trabzon Valiliği tarafından 10 Ağustos tarihinde yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün olumsuz hava şatlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır."

ETİKETLER
#yağış
#trabzon
#sel
#doğu karadeniz
#Hava Durumu
#Uyarı
#Denize Girme Yasak
#Aktüel
