Trabzonspor Kocaelispor maç sonucu kaç kaç? Tek golle kazandı

İstanbul
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, ligin yeni takımlarından Kocaelispor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Paul Onuachu'nun 50. dakikada attığı golle ikinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilerleyen kısmında başka gol olmadı, Karadeniz fırtınası karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 3 puan alırken, Kocaelispor ise ligin ilk haftasını puansız kapattı.
Öte yandan Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak,
Kocaliespor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.