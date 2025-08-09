Trendyol 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Liglerde mücadele başladı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış başladı. Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan müsabakalar canlı olarak yayınlanacak. 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal belli oldu.

1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı başladı. Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları bu sene beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Her hafta oynanacak olan maçlar beIN Sports kanalından takip edilebilecek.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN?

Almanya Bundesliga 2

14:00 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | S Sport Plus

Hazırlık Maçı

14:45 | Manchester Utd - Fiorentina | Yayın Yok

Fransa Ligue 2

15:00 | Guingamp - Le Mans | Bein Sports 4

Hazırlık Maçı

17:00 | Leeds United - Milan | TRT Spor

Trendyol Süper Lig

19:00 | Samsunspor - Gençlerbirliği | Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig

19:00 | Erzurumspor - Sivasspor | Bein Sports 2

19:00 | İstanbulspor - Serik Bld. | Bein Sports Max 1

Hollanda Eredivisie

19:45 | Feyenoord - NAC Breda | S Sport Plus

19:45 | Feyenoord - NAC Breda | Tivibu Spor 1

İskoçya Premier Lig

19:45 | Glasgow Rangers - Dundee United | S Sport Plus

Trendyol Süper Lig

21:30 | Antalyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 1

21:30 | Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi) | Yayın Yok

Almanya Bundesliga 2

21:30 | Kaiserslautern - Schalke 04 | S Sport Plus

Trendyol 1. Lig

21:30 | Hatayspor - Keçiörengücü | Bein Sports Max 1

21:30 | Iğdırspor - Sarıyer | Bein Sports 2

Hazırlık Maçı

22:00 | Palermo - Manchester City | Yayın Yok

Hollanda Eredivisie

22:00 | PSV - Sparta Rotterdam | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

22:30 | Porto - Guimaraes | S Sport Plus

Arjantin Primera Division

22:30 | Boca Juniors - Racing Club | Spor Smart / Smart Spor HD