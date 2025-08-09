Trendyol 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Liglerde mücadele başladı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış başladı. Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan müsabakalar canlı olarak yayınlanacak. 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı başladı. Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları bu sene beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Her hafta oynanacak olan maçlar beIN Sports kanalından takip edilebilecek.
Almanya Bundesliga 2
14:00 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | S Sport Plus
Hazırlık Maçı
14:45 | Manchester Utd - Fiorentina | Yayın Yok
Fransa Ligue 2
15:00 | Guingamp - Le Mans | Bein Sports 4
Hazırlık Maçı
17:00 | Leeds United - Milan | TRT Spor
Trendyol Süper Lig
19:00 | Samsunspor - Gençlerbirliği | Bein Sports 1
Trendyol 1. Lig
19:00 | Erzurumspor - Sivasspor | Bein Sports 2
19:00 | İstanbulspor - Serik Bld. | Bein Sports Max 1
Hollanda Eredivisie
19:45 | Feyenoord - NAC Breda | S Sport Plus
19:45 | Feyenoord - NAC Breda | Tivibu Spor 1
İskoçya Premier Lig
19:45 | Glasgow Rangers - Dundee United | S Sport Plus
Trendyol Süper Lig
21:30 | Antalyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 1
21:30 | Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi) | Yayın Yok
Almanya Bundesliga 2
21:30 | Kaiserslautern - Schalke 04 | S Sport Plus
Trendyol 1. Lig
21:30 | Hatayspor - Keçiörengücü | Bein Sports Max 1
21:30 | Iğdırspor - Sarıyer | Bein Sports 2
Hazırlık Maçı
22:00 | Palermo - Manchester City | Yayın Yok
Hollanda Eredivisie
22:00 | PSV - Sparta Rotterdam | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
22:30 | Porto - Guimaraes | S Sport Plus
Arjantin Primera Division
22:30 | Boca Juniors - Racing Club | Spor Smart / Smart Spor HD