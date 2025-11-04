TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 4 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmaları bu akşam nefes kesecek mücadelelere sahne olacak. Gün boyunca TRT ekranlarında farklı spor içerikleri izleyicilerle buluşacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 KASIM 2025

TRT 1, 4 Kasım 2025 Salı günü izleyicilere hem eğlence hem de bilgi dolu bir yayın akışı sunuyor. Gün, 14.30’da “Cennetin Çocukları” programı ile başlıyor. Ardından 17.45’te “Lingo Türkiye” yarışması ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde ise 19.00’da “Ana Haber” canlı olarak yayınlanacak. Günün dikkat çeken dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı” saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Gece kuşağında 00.15’te “Taşacak Bu Deniz” programı yayınlanacak.

TRT 1 yayın akışı gün boyunca farklı içeriklerle sürüyor. Gündüz kuşağı programlarının ardından akşam saatlerinde tarih temalı dizi “Mehmed: Fetihler Sultanı” ile ekran başına toplayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise belgesel ve kültür içerikli yapımlar yayınlanmaya devam edecek.

TRT 1 yayın akışı 4 Kasım 2025:

14.30 Cennetin Çocukları

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Taşacak Bu Deniz

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 4 KASIM 2025

TRT Spor ekranlarında 22 Ekim 2025 tarihli yayın akışıyla benzer şekilde sporun her dalından canlı yayınlar ve programlar yer alıyor. Gün, saat 15.00’te “HEDEF SÜPER LİG” programı ile başlıyor.

TRT Spor gün boyunca canlı spor yayınlarına ve günün gelişmelerine odaklanıyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi özetleri, futbolseverlerin büyük ilgisini çekmesi beklenen programlar arasında yer alıyor.

TRT Spor Yayın Akışı:

15.00 Hedef Süper Lig (Canlı)

16.00 6. İslami Dayanışma Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması Türkiye - Afganistan (Canlı)

17.30 Spor Merkezi (Canlı)

18.30 Futbol Aklı (Canlı)

20.30 Basketbol Şampiyonlar Ligi Wurzburg Baskets - Galatasaray MCT Teknik (Canlı)

22.30 Spor Akşamı (Canlı)

23.00 Futbol Anadolu (Canlı)

00.30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Akşam seansında 20.45’te Napoli - Eintracht Frankfurt ve Slavia Prag - Arsenal karşılaşmaları oynanacak. Gece seansında ise 23.00’te aynı anda birçok mücadele sahne alacak.

4 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi yayın programı:

20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt (Tabii Spor 1)

20.45 Slavia Prag - Arsenal (Tabii Spor)

23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (Tabii Spor 3)

23.00 Bodo/Glimt - Monaco (Tabii Spor 5)

23.00 Juventus - Sporting (Tabii Spor 2)

23.00 Liverpool - Real Madrid (Tabii Spor)

23.00 Olympiakos - PSV (Tabii Spor 6)

23.00 Paris Saint-Germain - Bayern Münih (Tabii Spor 1)

23.00 Tottenham - Kopenhag (Tabii Spor 4)