Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

TRT 1 yayın akışı 6 Kasım 2025 günü, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunsor’un maçlarına yer verdi. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı bu akşam TRT ekranlarında yaşanacak. Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen karşısında sahaya çıkarken, Samsunspor ise kendi evinde Hamrun Spartans’ı ağırlayacak. İşte TRT 1 ve TRT Spor 6 Kasım yayın akışı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 18:37

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. ve ’un bu akşam oynayacağı karşılaşmaların yayın detayları ve kanallarının program akışları açıklandı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM 2025

TRT 1, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı ağırlıklı bir yayın akışıyla ekranlara gelecek. Gün, saat 18.55’te “İddiaların Aksine” programıyla başlayacak. Ardından 19.00’da “Ana Haber” bülteni yayınlanacak. Haber bülteninin ardından 19.45’te “Maç Önü” programı ekrana gelecek. Bu programda hem Samsunspor Hamrun Spartans hem de Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçları öncesinde son bilgiler paylaşılacak.

6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

Günün ilk Avrupa karşılaşması saat 20.45’te oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Samsunspor, ’nin 3. haftasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Ardından gecenin ikinci mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. Fenerbahçe, ’nin 4. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

TRT 1 yayın akışı 6 Kasım:

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

23.00 Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 KASIM 2025

TRT Spor’un 6 Kasım 2025 yayın akışı da spor dolu bir akşam sunacak. Günün ilk canlı yayını 17.30’da başlayacak olan “Gündem Futbol” programıyla ekranlara gelecek. Bu programda günün gelişmeleri ve Avrupa kupalarına dair son dakika bilgileri ele alınacak. 19.00’da başlayacak olan “Maç Özel” ise temsilcilerimizin maçları öncesinde takımların son durumlarını aktaracak.

Akşam boyunca canlı bağlantılar ve stüdyo yayınlarıyla devam eden program akışı, maç saatleriyle paralel ilerleyecek. TRT Spor, gece boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi gollerini ve özet görüntülerini futbolseverlerle paylaşacak. Kanal, saat 22.45’te yeniden “Maç Özel” programıyla günün değerlendirmesini ekrana getirecek.

6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

TRT Spor yayın akışı 6 Kasım:

17.30 Gündem Futbol (Canlı)

19.00 Maç Özel (Canlı)

20.45 Spor Akşamı (Canlı)

21.30 Maç Özel (Canlı)

21.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller Klip

22.00 Maç Özel (Canlı)

22.40 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller Klip

22.45 Maç Özel (Canlı)

6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Müsabaka, Çekya’da bulunan Mesta Stadı’nda saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam bir diğer temsilcimiz Samsunspor da sahasında Hamrun Spartans’ı konuk edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta mücadelesi saat 20.45’te başlayacak ve bu karşılaşma da TRT 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa konferans ligi
#Avrupa Kupaları
#trt
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.