6 Kasım TRT 1 yayın akışı Avrupa maçları programı açıklandı

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. Fenerbahçe ve Samsunspor’un bu akşam oynayacağı karşılaşmaların yayın detayları ve TRT kanallarının program akışları açıklandı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM 2025

TRT 1, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı futbol ağırlıklı bir yayın akışıyla ekranlara gelecek. Gün, saat 18.55’te “İddiaların Aksine” programıyla başlayacak. Ardından 19.00’da “Ana Haber” bülteni yayınlanacak. Haber bülteninin ardından 19.45’te “Maç Önü” programı ekrana gelecek. Bu programda hem Samsunspor Hamrun Spartans hem de Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçları öncesinde son bilgiler paylaşılacak.

Günün ilk Avrupa karşılaşması saat 20.45’te oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. haftasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Ardından gecenin ikinci mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 yayın akışı 6 Kasım:

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

23.00 Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 KASIM 2025

TRT Spor’un 6 Kasım 2025 yayın akışı da spor dolu bir akşam sunacak. Günün ilk canlı yayını 17.30’da başlayacak olan “Gündem Futbol” programıyla ekranlara gelecek. Bu programda günün gelişmeleri ve Avrupa kupalarına dair son dakika bilgileri ele alınacak. 19.00’da başlayacak olan “Maç Özel” ise temsilcilerimizin maçları öncesinde takımların son durumlarını aktaracak.

Akşam boyunca canlı bağlantılar ve stüdyo yayınlarıyla devam eden program akışı, maç saatleriyle paralel ilerleyecek. TRT Spor, gece boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi gollerini ve özet görüntülerini futbolseverlerle paylaşacak. Kanal, saat 22.45’te yeniden “Maç Özel” programıyla günün değerlendirmesini ekrana getirecek.

TRT Spor yayın akışı 6 Kasım:

17.30 Gündem Futbol (Canlı)

19.00 Maç Özel (Canlı)

20.45 Spor Akşamı (Canlı)

21.30 Maç Özel (Canlı)

21.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller Klip

22.00 Maç Özel (Canlı)

22.40 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller Klip

22.45 Maç Özel (Canlı)

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Müsabaka, Çekya’da bulunan Mesta Stadı’nda saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam bir diğer temsilcimiz Samsunspor da sahasında Hamrun Spartans’ı konuk edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta mücadelesi saat 20.45’te başlayacak ve bu karşılaşma da TRT 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.