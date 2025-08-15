Menü Kapat
Trump Putin görüşmesi saat kaçta, nerede yapılacak? İki lider arasındaki 4. zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump bugün görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme iki lider arasındaki 4. zirve olacak. Vatandaşlar tarafından Trump Putin görüşmesi saat kaçta, ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Trump Putin görüşmesi saat kaçta, nerede yapılacak? İki lider arasındaki 4. zirve
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Başkanı Donald ile Devlet Başkanı Vladimir arasında bugün (15 Ağustos 2025 Cuma) gerçekleştirilecek olan kritik görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Trump-Putin görüşmesinin saat kaçta, ne zaman ve nerede yapılacağı ise merak ediliyor.

Trump Putin görüşmesi saat kaçta, nerede yapılacak? İki lider arasındaki 4. zirve

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov tarafından yapılan açıklamaya göre Trump-Putin görüşmesi yerel saatle 11.30'da başlayacak. Türkiye saati ile ise 22.30'da başlayacak.

Rus heyeti açıklanan bilgilere göre Ushakov dahil olmak üzere şu isimlerden oluşacak:

  • Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  • Savunma BAkanı Andrey Belousov
  • Anton Siluanov
  • Putin'in yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriev
Trump Putin görüşmesi saat kaçta, nerede yapılacak? İki lider arasındaki 4. zirve

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE YAPILACAK?

Trump ile Putin açıklanan bilgilere göre bugün ABD'nin eyaletine bağlı Anchorage kentinde görüşme gerçekleştirecekler.

Trump'ın tekrar ABD başkanı seçilmesinin ardından iki lider birkaç kez telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca iki lider, Rusya'yı arada sırada ziyaret eden Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla da temaslarını devam ettirdi.

Trump Putin görüşmesi saat kaçta, nerede yapılacak? İki lider arasındaki 4. zirve

Witkoff'un 6 Ağustos'ta Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edilmesinin ardından Alaska'daki görüşme açıklandı.

İki liderin Alaska'daki görüşmesinde krizinin çözüm yolları, Rusya-ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirmesi, nükleer stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

