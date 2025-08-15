Trump Putin görüşmesi saat kaçta, nerede yapılacak? İki lider arasındaki 4. zirve

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün (15 Ağustos 2025 Cuma) gerçekleştirilecek olan kritik görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Trump-Putin görüşmesinin saat kaçta, ne zaman ve nerede yapılacağı ise merak ediliyor.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov tarafından yapılan açıklamaya göre Trump-Putin görüşmesi yerel saatle 11.30'da başlayacak. Türkiye saati ile ise görüşme 22.30'da başlayacak.

Rus heyeti açıklanan bilgilere göre Ushakov dahil olmak üzere şu isimlerden oluşacak:

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Savunma BAkanı Andrey Belousov

Anton Siluanov

Putin'in yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriev

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE YAPILACAK?

Trump ile Putin açıklanan bilgilere göre bugün ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde görüşme gerçekleştirecekler.

Trump'ın tekrar ABD başkanı seçilmesinin ardından iki lider birkaç kez telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca iki lider, Rusya'yı arada sırada ziyaret eden Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla da temaslarını devam ettirdi.

Witkoff'un 6 Ağustos'ta Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edilmesinin ardından Alaska'daki görüşme açıklandı.

İki liderin Alaska'daki görüşmesinde Ukrayna krizinin çözüm yolları, Rusya-ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirmesi, nükleer stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.