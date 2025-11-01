Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçı için bekleyiş sürerken hakemi kim merak edildi. Nefes kesen maçı Cihan Aydın yönetecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 14:49

ile bu akşam karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak olan müsabakanın hakemi de belli oldu.

GS TS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbiyi yönetecek. Galatasaray, Trendyol 'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk ediyor.

TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)
02.04.2025 – Fenerbahçe 1:2 Galatasaray (Türkiye Kupası Çeyrek Final)
02.03.2025 – Kasımpaşa 3:3 Galatasaray (Süper Lig 26. Hafta)
17.01.2025 – Hatayspor 1:1 Galatasaray (Süper Lig 20. Hafta)
17.09.2024 – Galatasaray 3:1 Gaziantep (Süper Lig 3. Hafta)
15.04.2024 – Alanyaspor 0:4 Galatasaray (Süper Lig 32. Hafta)
10.02.2024 – Galatasaray 2:0 Başakşehir (Süper Lig 25. Hafta)
16.09.2023 – Galatasaray 4:2 Samsunspor (Süper Lig 5. Hafta)
01.02.2023 – Galatasaray 3:2 Ümraniyespor (Süper Lig 22. Hafta)
08.11.2022 – Galatasaray 2:1 Ofspor (Türkiye Kupası 4. Tur)

TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)
14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)
24.04.2025 – Trabzonspor 2:0 Göztepe (Türkiye Kupası Yarı Final)
15.02.2025 – Beşiktaş 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 24. Hafta)
12.01.2025 – Trabzonspor 5:0 Antalyaspor (Süper Lig 19. Hafta)
26.10.2024 – Göztepe 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 10. Hafta)
11.08.2024 – Sivasspor 0:0 Trabzonspor (Süper Lig 1. Hafta)
08.05.2024 – Karagümrük 0:4 Trabzonspor (Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş)
11.01.2024 – Trabzonspor 2:1 Samsunspor (Süper Lig 16. Hafta)
10.11.2023 – Trabzonspor 2:1 Konyaspor (Süper Lig 12. Hafta)
29.04.2023 – Konyaspor 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 32. Hafta)

TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?

CİHAN AYDIN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)
30.08.2025 – Antalyaspor 1:2 Karagümrük (Süper Lig 4. Hafta)
17.09.2025 – Fenerbahçe 2:2 Alanyaspor (Süper Lig 1. Hafta)
05.10.2025 – Göztepe 1:0 Başakşehir (Süper Lig 8. Hafta)
20.10.2025 – Eyüpspor 2:0 Kasımpaşa (Süper Lig 9. Hafta)
27.10.2025 – Samsunspor 1:1 Ç. Rizespor (Süper Lig 10. Hafta)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Fenerbahçe maçında kimler eksik? Sakat ve kart sınırında olan futbolcular
ETİKETLER
#galatasaray
#trabzonspor
#süper lig
#hakem
#derbi
#cihan aydın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.