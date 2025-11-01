TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak olan müsabakanın hakemi de belli oldu.

GS TS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk ediyor.

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)

02.04.2025 – Fenerbahçe 1:2 Galatasaray (Türkiye Kupası Çeyrek Final)

02.03.2025 – Kasımpaşa 3:3 Galatasaray (Süper Lig 26. Hafta)

17.01.2025 – Hatayspor 1:1 Galatasaray (Süper Lig 20. Hafta)

17.09.2024 – Galatasaray 3:1 Gaziantep (Süper Lig 3. Hafta)

15.04.2024 – Alanyaspor 0:4 Galatasaray (Süper Lig 32. Hafta)

10.02.2024 – Galatasaray 2:0 Başakşehir (Süper Lig 25. Hafta)

16.09.2023 – Galatasaray 4:2 Samsunspor (Süper Lig 5. Hafta)

01.02.2023 – Galatasaray 3:2 Ümraniyespor (Süper Lig 22. Hafta)

08.11.2022 – Galatasaray 2:1 Ofspor (Türkiye Kupası 4. Tur)

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Final)

24.04.2025 – Trabzonspor 2:0 Göztepe (Türkiye Kupası Yarı Final)

15.02.2025 – Beşiktaş 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 24. Hafta)

12.01.2025 – Trabzonspor 5:0 Antalyaspor (Süper Lig 19. Hafta)

26.10.2024 – Göztepe 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 10. Hafta)

11.08.2024 – Sivasspor 0:0 Trabzonspor (Süper Lig 1. Hafta)

08.05.2024 – Karagümrük 0:4 Trabzonspor (Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş)

11.01.2024 – Trabzonspor 2:1 Samsunspor (Süper Lig 16. Hafta)

10.11.2023 – Trabzonspor 2:1 Konyaspor (Süper Lig 12. Hafta)

29.04.2023 – Konyaspor 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 32. Hafta)

CİHAN AYDIN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)

30.08.2025 – Antalyaspor 1:2 Karagümrük (Süper Lig 4. Hafta)

17.09.2025 – Fenerbahçe 2:2 Alanyaspor (Süper Lig 1. Hafta)

05.10.2025 – Göztepe 1:0 Başakşehir (Süper Lig 8. Hafta)

20.10.2025 – Eyüpspor 2:0 Kasımpaşa (Süper Lig 9. Hafta)

27.10.2025 – Samsunspor 1:1 Ç. Rizespor (Süper Lig 10. Hafta)