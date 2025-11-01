Beşiktaş Fenerbahçe maçında kimler eksik? Sakat ve kart sınırında olan futbolcular

Pazar günü oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı için bekleyiş devam ediyor. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği dev derbide kart cezalısı olan oyuncular listesi!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Siyah beyazlı ekipte eksik isim bulunmuyor. Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Sarı lacivertli ekipte de sakat isim bulunmuyor. Ekipler tam kadro olarak sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Çıktığı maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta da Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu kart sınırında bulunuyor.