19°
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

TÜMKON’dan 'eşitlik' vurgusu: Sivil toplum herkesi kapsamalı

Türkiye genelinde 81 ilde örgütlü yapısıyla toplumsal dayanışma ve demokratik katılımı güçlendirmeyi hedefleyen 81 İl Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TÜMKON) çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konfederasyon Başkanı Sami Atıcı, STK’ların herkese eşit mesafede olması gerektiğine dikkat çekti...

TÜMKON’dan 'eşitlik' vurgusu: Sivil toplum herkesi kapsamalı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 00:09

81 İl Konfederasyonu sivil toplum alanında önemli çalışmalar ypamaya devam ediyor. Dijital dönüşümü 81 ildeki tüm STK’lara yaymayı amaçlayan Başkanı Sosyolog ve Üst Düzey Yönetici Sami Atıcı, her alanda sivil katılım vurgusu yaptı.

“HER ALANDA EŞİTLİK”

Ziyaretlerinde sık sık demokratik katılımın önemine vurgu yapan Atıcı, TÜMKON'un temel misyonunu şu sözlerle özetledi:

“TÜMKON olarak, Türkiye’nin dört bir yanında sivil katılımı güçlendiriyor, halkın karar süreçlerine daha etkin biçimde dahil olmasını hedefliyoruz. Gerçek , yalnızca sandıkta değil, toplumun her alanında ve eşitlik anlayışıyla yaşar.”

TÜMKON’dan 'eşitlik' vurgusu: Sivil toplum herkesi kapsamalı

Sami Atıcı, konuşmasının devamında TÜMKON’un demokratik, adil ve kapsayıcı bir toplum inşasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Her görüşten vatandaşın sesini duyurabildiği, katılımcı ve adalet temelli bir toplum için çalıştıklarını vurgulayan Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

“TÜMKON olarak her görüşten vatandaşın sesini duyurabildiği, katılımcı ve adalet temelli bir toplum için çalışıyoruz.”

81 İLDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

TÜMKON'un 81 ildeki sivil toplum gücünü kullanarak toplumsal dayanışmayı ve demokratik süreçleri desteklemeye devam edeceği bildirildi. TÜMKON, 81 ildeki STK'ların dijital dönüşümü ve illerin ekonomiye katkısı için sivil toplumun etkisine dikkat çekiyor.

ETİKETLER
#dijital dönüşüm
#adalet
#demokrasi
#sivil toplum kuruluşları
#Tümkon
#Katılımcı Toplum
#Aktüel
