TÜMKON’dan 'eşitlik' vurgusu: Sivil toplum herkesi kapsamalı

81 İl Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu sivil toplum alanında önemli çalışmalar ypamaya devam ediyor. Dijital dönüşümü 81 ildeki tüm STK’lara yaymayı amaçlayan TÜMKON Başkanı Sosyolog ve Üst Düzey Yönetici Sami Atıcı, her alanda sivil katılım vurgusu yaptı.

“HER ALANDA EŞİTLİK”

Ziyaretlerinde sık sık demokratik katılımın önemine vurgu yapan Atıcı, TÜMKON'un temel misyonunu şu sözlerle özetledi:

“TÜMKON olarak, Türkiye’nin dört bir yanında sivil katılımı güçlendiriyor, halkın karar süreçlerine daha etkin biçimde dahil olmasını hedefliyoruz. Gerçek demokrasi, yalnızca sandıkta değil, toplumun her alanında adalet ve eşitlik anlayışıyla yaşar.”

Sami Atıcı, konuşmasının devamında TÜMKON’un demokratik, adil ve kapsayıcı bir toplum inşasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Her görüşten vatandaşın sesini duyurabildiği, katılımcı ve adalet temelli bir toplum için çalıştıklarını vurgulayan Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

“TÜMKON olarak her görüşten vatandaşın sesini duyurabildiği, katılımcı ve adalet temelli bir toplum için çalışıyoruz.”

81 İLDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

TÜMKON'un 81 ildeki sivil toplum gücünü kullanarak toplumsal dayanışmayı ve demokratik süreçleri desteklemeye devam edeceği bildirildi. TÜMKON, 81 ildeki STK'ların dijital dönüşümü ve illerin ekonomiye katkısı için sivil toplumun etkisine dikkat çekiyor.