Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alımı başvuruları ne zaman? Alım yapılacak olan meslekler

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacağını Resmi Gazete aracılığı ile duyurdu.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 91 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek olan başvurular için kısa süre kaldı. 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı alınacağı duyurulurken başvuruların tarihleri de netleşti. Adaylar 10 Kasım'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 91 PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLER

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak. Başvurular ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 91 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

Başvurular 1 Kasım ile 10 Kasım aralığında Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (https://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapılacak. Adaylarda mezun oldukları program ve KPSS türlerine göre en yüksek alandan başlayarak sıralanacak. Atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar da aday sözlü sınava girmeye hak kazanmış olacak. Hak kazananlar 20 Kasım'da TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.