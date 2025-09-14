Menü Kapat
TGRT Haber
Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te 24 yıl sonra tekrardan finale yükseldi. EuroBasket 2025 final maçında A Milli Basketbol Takımımız, bugün (14 Eylül 2025 Pazar) Almanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı açık alanda ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen vatandaşlar için İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025), A Milli Basketbol Takımımız gruplardan namağlup son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup eden milliler yarı final biletinin sahibi olmuştu.

12 Eylül 2025 Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde karşılaşan 12 Dev Adam rakibini mağlup ederek finale çıktı. Bugün A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak olan Türkiye - Almanya basketbol final maçının açık alanda ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen vatandaşlar için dev ekran kurulacağı açıklandı.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

İSTANBUL'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER NELER?

İstanbul'un bütün ilçelerinde belediyeler tarafından Türkiye - Almanya basketbol milli maç finali için dev ekranlar kurulacak. Belediyeler tarafından açıklanan bilgilere göre ilçe ilçe Türkiye - Almanya basketbol final maçını izleyebilecek yerler şöyle:

  • Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı
  • Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi
  • Şile: Şile Belediye Meydanı
  • Sultanbeyli: Kent Meydanı
  • Sancaktepe: Meydan Park
  • Pendik: Sahil Meydanı
  • Maltepe: Cumhuriyet Meydanı
  • Kartal: Neyzen Tevfik Meydan
  • Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
  • Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı
Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak
  • Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park
  • Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı
  • Sultangazi: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı
  • Silivri: Sahil
  • Sarıyer: Merkez
  • Küçükçekmece: Fevzi Çakmak Meydanı
  • Kağıthane: Hasbahçe Etkinlik Alanı
  • Göngören: Merter Etkinlik Alanı
  • Gaziosmanpaşa: Belediye Bahçesi
  • Fatih: Yedikule Hisarı ve Yavuz Selim Yaşam Merkezi
  • Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı
  • Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı
  • Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı
Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak
  • Çatalca: Millet Bahçesi
  • Büyükçekmece: Mimaroba Büyük Atatürk Parkı ve Büyükçekmece Sahil
  • Demokrasi Parkı Önü
  • Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi
  • Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
  • Başakşehir: Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet
  • Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı
  • Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü
  • Bağcılar: Meydan
  • Arnavutköy: Cumhuriyet Meydanı
Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

ANKARA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Almanya basketbol maçını izlemek isteyen vatandaşlar için Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı'nda dev ekranlar kurulacak. Saat 21.00 itibarıyla karşılaşma dev ekranlardan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

İZMİR'DE TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise A Milli Takımımızın, Almanya ile oynayacağı final karşılaşması için Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Yasemin Cafe'de dev ekranlar kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecek.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

ANTALYA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Türkiye - Almanya basketbol için dev ekran kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Beachpark Varyant Meydanı'nda bugün dev ekran kurulacak.

Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde bu dev ekrandan Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 final maçını izleyebilecek.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

BURSA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Bursa'da ise Hüdavendigar Kent Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacağı açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan dev ekranlardan vatandaşlar karşılaşmaları ücretsiz ve canlı olarak izleyebilecekler.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

ÇANAKKALE'DE TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

A Milli Takımımızın, Almanya ile oynayacağı final maçı için Çanakkale'de de iki farklı noktada dev ekran kurulacak. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre dev ekranlar İsmet İnönü Parkı (Birlik Mahallesi, 365 AVM yanı) ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda (Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlası Mahallesi) kurulacak.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

KONYA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 final maçı için Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda dev ekran kurulacak. Vatandaşlar dev ekrandan 'ın Almanya ile oynayacağı final maçını izleyebilecek.

Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

ADANA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Adana Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı final karşılaşmasını vatandaşların dev ekranda izleyebilmeleri için Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda dev ekranın kurulacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#a milli takım
#canlı yayın
#final maçı
#Eurobasket 2025
#Türkiye Basketbol Milli Takımı
#Almanya Basketbol Milli Takımı
#Basketbol Finali
#Aktüel
TGRT Haber
