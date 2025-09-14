Türkiye Almanya basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Adana'da dev ekran kurulacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025), A Milli Basketbol Takımımız gruplardan namağlup son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup eden milliler yarı final biletinin sahibi olmuştu.

12 Eylül 2025 Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde karşılaşan 12 Dev Adam rakibini mağlup ederek finale çıktı. Bugün A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak olan Türkiye - Almanya basketbol final maçının açık alanda ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen vatandaşlar için dev ekran kurulacağı açıklandı.

İSTANBUL'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER NELER?

İstanbul'un bütün ilçelerinde belediyeler tarafından Türkiye - Almanya basketbol milli maç finali için dev ekranlar kurulacak. Belediyeler tarafından açıklanan bilgilere göre ilçe ilçe Türkiye - Almanya basketbol final maçını izleyebilecek yerler şöyle:

Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı

Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Şile: Şile Belediye Meydanı

Sultanbeyli: Kent Meydanı

Sancaktepe: Meydan Park

Pendik: Sahil Meydanı

Maltepe: Cumhuriyet Meydanı

Kartal: Neyzen Tevfik Meydan

Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı

Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı

Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park

Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı

Sultangazi: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı

Silivri: Sahil

Sarıyer: Merkez

Küçükçekmece: Fevzi Çakmak Meydanı

Kağıthane: Hasbahçe Etkinlik Alanı

Göngören: Merter Etkinlik Alanı

Gaziosmanpaşa: Belediye Bahçesi

Fatih: Yedikule Hisarı ve Yavuz Selim Yaşam Merkezi

Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı

Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı

Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı

Çatalca: Millet Bahçesi

Büyükçekmece: Mimaroba Büyük Atatürk Parkı ve Büyükçekmece Sahil

Demokrasi Parkı Önü

Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi

Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

Başakşehir: Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet

Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı

Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü

Bağcılar: Meydan

Arnavutköy: Cumhuriyet Meydanı

ANKARA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Almanya basketbol maçını izlemek isteyen vatandaşlar için Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı'nda dev ekranlar kurulacak. Saat 21.00 itibarıyla karşılaşma dev ekranlardan canlı olarak yayınlanacak.

İZMİR'DE TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise A Milli Takımımızın, Almanya ile oynayacağı final karşılaşması için Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Yasemin Cafe'de dev ekranlar kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecek.

ANTALYA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Türkiye - Almanya basketbol final maçı için dev ekran kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Beachpark Varyant Meydanı'nda bugün dev ekran kurulacak.

Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde bu dev ekrandan Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 final maçını izleyebilecek.

BURSA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Bursa'da ise Hüdavendigar Kent Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacağı açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan dev ekranlardan vatandaşlar karşılaşmaları ücretsiz ve canlı olarak izleyebilecekler.

ÇANAKKALE'DE TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

A Milli Takımımızın, Almanya ile oynayacağı final maçı için Çanakkale'de de iki farklı noktada dev ekran kurulacak. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre dev ekranlar İsmet İnönü Parkı (Birlik Mahallesi, 365 AVM yanı) ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda (Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlası Mahallesi) kurulacak.

KONYA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 final maçı için Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda dev ekran kurulacak. Vatandaşlar dev ekrandan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı final maçını izleyebilecek.

ADANA'DA TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Adana Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı final karşılaşmasını vatandaşların dev ekranda izleyebilmeleri için Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda dev ekranın kurulacağı duyuruldu.