Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarış devam ediyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken 15 Kasım'da Türkiye Bulgaristan maçı oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

15 Kasım akşamı oynanacak olan müsabaka canlı olarak yayınlanacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Milli maç TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanacak.