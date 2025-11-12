Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarış devam ediyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken 15 Kasım'da Türkiye Bulgaristan maçı oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
15 Kasım akşamı oynanacak olan müsabaka canlı olarak yayınlanacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Milli maç TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanacak.