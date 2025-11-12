Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak, hangi statta? Maçın oynanacağı stadyum

A Millî Takımımız, müsabakaların hazırlıklarına devam ederken Türkiye Bulgaristan maçının oynanacğı stadyum da belli oldu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım'da oynanırken genel bilet satışları da başlamıştı. Heyecanla beklenen maç Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Milli Takımımız'ın 2016 senesinden itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda en son EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. 15 Kasım'da oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.