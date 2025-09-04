Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu’nda sahaya çıkacak. Türkiye’nin grup maçlarında alacağı sonuçlar, Dünya Kupası bileti için belirleyici olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele ediyor. Grup aşamasında her takım, rakipleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaşarak toplam 6 maç oynayacak. Bu maçların sonunda grubu lider tamamlayan takım, doğrudan 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını kazanacak. Grup birincisi olan takım için ek bir maç oynama zorunluluğu bulunmuyor.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye için ise yol daha farklı ilerleyecek. Eleme formatına göre grup ikincileri, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre eklenen 4 takımla birlikte toplam 16 takımlı play-off aşamasına katılacak. Burada tek maçlı yarı final ve final sistemi uygulanacak ve her yolun kazananı olan 4 takım Dünya Kupası bileti alacak.

DÜNYA KUPASI'NA GRUPTAN KAÇ TAKIM KATILIYOR?

Avrupa elemelerinde yer alan 12 grubun her birincisi, toplam 12 takım olacak şekilde doğrudan Dünya Kupası bileti alıyor. Türkiye’nin bulunduğu E Grubu da 4 takımdan oluştuğu için yalnızca lider olan ülke direkt olarak finallere gidecek. Bu nedenle grup aşamasında alınacak her puan büyük önem taşıyor.

Grup aşamasının ardından doğrudan Dünya Kupası bileti elde eden 12 takım dışında ikinci olan ülkeler için play-off süreci başlıyor. Toplamda 16 takımın yer alacağı bu play-off’larda 4 ayrı yol oluşturuluyor ve her yoldan sadece bir ülke finallere yükselebiliyor.

TÜRKİYE 2. OLURSA DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR MU?

Avrupa elemelerinde ikinci sırayı alan takımların doğrudan Dünya Kupası’na katılma şansı bulunmuyor. Bu ülkeler, Uluslar Ligi’nden gelen 4 takımın da katılımıyla toplamda 16 takımla play-off aşamasında mücadele etmek zorunda. Tek maçlı yarı final ve final karşılaşmalarının ardından her yolun galibi Dünya Kupası bileti alıyor. Gruplarında ikinci olan ülkelerin şampiyonaya katılabilmesi için play-off aşamasını geçmeleri gerekiyor.