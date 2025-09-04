Menü Kapat
TGRT Haber
Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var

Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. Eleme formatında gruplardan doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde eden takımların yanı sıra play-off aşaması da bulunuyor. İşte Türkiye’nin Dünya Kupası yolu…

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 20:52

, 2026 kapsamında E Grubu’nda sahaya çıkacak. ’nin grup maçlarında alacağı sonuçlar, Dünya Kupası bileti için belirleyici olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

Türkiye, E Grubu’nda , ve ile mücadele ediyor. Grup aşamasında her takım, rakipleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaşarak toplam 6 maç oynayacak. Bu maçların sonunda grubu lider tamamlayan takım, doğrudan ’na katılma hakkını kazanacak. Grup birincisi olan takım için ek bir maç oynama zorunluluğu bulunmuyor.

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye için ise yol daha farklı ilerleyecek. Eleme formatına göre grup ikincileri, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre eklenen 4 takımla birlikte toplam 16 takımlı play-off aşamasına katılacak. Burada tek maçlı yarı final ve final sistemi uygulanacak ve her yolun kazananı olan 4 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var

DÜNYA KUPASI'NA GRUPTAN KAÇ TAKIM KATILIYOR?

Avrupa elemelerinde yer alan 12 grubun her birincisi, toplam 12 takım olacak şekilde doğrudan Dünya Kupası bileti alıyor. Türkiye’nin bulunduğu E Grubu da 4 takımdan oluştuğu için yalnızca lider olan ülke direkt olarak finallere gidecek. Bu nedenle grup aşamasında alınacak her puan büyük önem taşıyor.

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var

Grup aşamasının ardından doğrudan Dünya Kupası bileti elde eden 12 takım dışında ikinci olan ülkeler için play-off süreci başlıyor. Toplamda 16 takımın yer alacağı bu play-off’larda 4 ayrı yol oluşturuluyor ve her yoldan sadece bir ülke finallere yükselebiliyor.

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2 ihtimal var

TÜRKİYE 2. OLURSA DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR MU?

Avrupa elemelerinde ikinci sırayı alan takımların doğrudan Dünya Kupası’na katılma şansı bulunmuyor. Bu ülkeler, Uluslar Ligi’nden gelen 4 takımın da katılımıyla toplamda 16 takımla play-off aşamasında mücadele etmek zorunda. Tek maçlı yarı final ve final karşılaşmalarının ardından her yolun galibi Dünya Kupası bileti alıyor. Gruplarında ikinci olan ülkelerin şampiyonaya katılabilmesi için play-off aşamasını geçmeleri gerekiyor.

