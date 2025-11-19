Menü Kapat
19°
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? Türkiye Dünya Kupası'na kaç kere katıldı?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'lara katılmaya hak kazandı. A Milli Takım'ın play-off'lara katılmasının ardından Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı sorusu araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin Dünya Kupası'na kaç kez katıldığı merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 09:59

, grup aşamasını İspanya'nın arkasından 2. sırada tamamladı.

A Milli Takım 2. sırada yer aldığı için 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'larına katılmaya hak kazandı. Ay-Yıldızlılar play-off etabında tek maç eleme usulüne göre iki maç oynayacak. Mücadelelerin sonunda A Milli Takım 2 karşılaşmayı da galibiyet ile tamamlarsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Vatandaşlar tarafından ise Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı, kaç kere katıldı sorularının cevapları araştırılıyor.

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

A Milli Takım en son FIFA Dünya Kupası'na 2002 yılında katıldı. Ay-Yıldızlılar 2002 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını tamamlayarak Japonya ve Senegal'i eledi. Yarı finalde Brezilya'ya kaybeden A Milli Takım, üçüncülük maçında ise Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KAÇ KERE KATILDI?

A Milli Takım tarihi boyunca ise FIFA Dünya Kupası'na 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere toplam 3 kez katıldı.

1950 yılında Brezilya'ya düzenlenen turnuvada maddi imkansızlıklar nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. 1954 yılında gerçekleştirilen turnuvada ise Batı Almanya ve Güney Kore ile karşı karşıya geldi. İki takımı da ilk maçta yenen A Milli Takım, play-off turunda Batı Almanya'ya yenilerek turnuvadan elendi.

A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği en büyük başarı ise 2002 yılında gerçekleşti. A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın arkasından grupları ikinci sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselen A Milli Takım, Japonya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Senegal'i yenmeyi başaran A Milli Takım, Brezilya ile yarı finalde karşı karşıya geldi.

Brezilya karşısında 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Güney Kore ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan A Milli Takım dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

