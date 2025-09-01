Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Estonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 12 Dev Adam EuroBasket'te 4. maçına çıkıyor

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda bugün 4. maçına Estonya karşısında çıkacak. Gruplarda 4'te 4 yapmayı hedefleyen A Milli Basketbol Takımı'nın maçının yayın bilgileri belli oldu. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Estonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:39

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız A Grubu'nda namağlup ilerleyişini sürdürüyor. 12 Dev Adam bugün 4. grup maçları kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda sırasıyla Letonya, Çekya ve Portekiz'i mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, Estonya karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Vatandaşlar tarafından - Estonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE - ESTONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da gerçekleştirilecek olan Türkiye - Letonya basketbol maçı ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler. A Milli Basketbol Takımımızın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu kapsamında oynadığı karşılaşmaların sonuçları ise şöyle olmuştu:

  • Türkiye - Letonya: 93-73
  • Türkiye - Çekya: 92:78
  • Türkiye - Portekiz: 95-45
TÜRKİYE - ESTONYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A Grubu 4. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Estonya maçı bugün (1 Eylül 2025 Pazartesi) saat 14.45'te başlayacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, karşılaşmanın ardından gruplarda son maçını ise Sırbistan ile oynayacak.

12 Dev Adam'ın, Sırbistan ile oynayacağı mücadele ise 3 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek.

ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#trt spor
#Estonya
#2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası
#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#Arena Riga
#Aktüel
