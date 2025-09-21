Türkiye Filistin’i tanıdı mı, tanıyor mu? Filistin’i tanıyan devletler listesi

ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde birçok ülkenin Filistin'i tanımaya hazırlandığı öğrenilmişti.

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ TANIDI MI, TANIYOR MU?

Türkiye, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. 15 Kasım 1988’de Filistin’in bağımsızlık ilanının ardından tanıyan ilk ülkeler arasında yer alıyoruz. Türkiye, 1979’dan beri Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Ankara’da temsilciliği bulunmasına izin vermekteydi.

FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLETLER LİSTESİ 2025

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyordu.

Filistin'i tanıyan ülkeler şöyle:

Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kosta Rika, Küba, Kıbrıs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvatini, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Moritanya, Mauritius, Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Umman, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Katar, Romanya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Timor-Leste, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Vatikan.