Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ilgi çekti.
İki ülke arasında oynanan tüm maçlar dikkatle takip edilirken iki takım arasındaki geçmiş maçlar ve skorları şöyle:
18.06.2024 – EURO 2024 – Dortmund – Türkiye 3:1 Gürcistan
24.05.2012 – Özel Maç – Salzburg – Türkiye 3:1 Gürcistan
07.02.2007 – Özel Maç – Tiflis – Gürcistan 1:0 Türkiye
30.03.2005 – Dünya Kupası Elemeleri – Tiflis – Gürcistan 2:5 Türkiye
04.09.2004 – Dünya Kupası Elemeleri – Trabzon – Türkiye 1:1 Gürcistan
21.08.2002 – Özel Maç – Trabzon – Türkiye 3:0 Gürcistan.
Milli takımımız en son 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
İki ülke 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da ilk kez karşı karşıya geldi. Milli Takımımız, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı. Milli Takım, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da Güricstan'ı Trabzon'da ağırlamıştı.
Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, yediği gol sonrasında 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrılmayı başardı. Golleri ise Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.
7 Şubat 2007'de Tiflis'te oynanan maçı ise 1-0 olarak Güricstan kazandı. 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık müsabakasından 3-1'lik skorla ayrılan Milli Takımımızın gollerini Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan kaydetti.