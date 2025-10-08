Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ilgi çekti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki ülke arasında oynanan tüm maçlar dikkatle takip edilirken iki takım arasındaki geçmiş maçlar ve skorları şöyle:

18.06.2024 – EURO 2024 – Dortmund – Türkiye 3:1 Gürcistan

24.05.2012 – Özel Maç – Salzburg – Türkiye 3:1 Gürcistan

07.02.2007 – Özel Maç – Tiflis – Gürcistan 1:0 Türkiye

30.03.2005 – Dünya Kupası Elemeleri – Tiflis – Gürcistan 2:5 Türkiye

04.09.2004 – Dünya Kupası Elemeleri – Trabzon – Türkiye 1:1 Gürcistan

21.08.2002 – Özel Maç – Trabzon – Türkiye 3:0 Gürcistan.

Milli takımımız en son 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ İLK MAÇ

İki ülke 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da ilk kez karşı karşıya geldi. Milli Takımımız, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı. Milli Takım, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da Güricstan'ı Trabzon'da ağırlamıştı.

Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, yediği gol sonrasında 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrılmayı başardı. Golleri ise Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

7 Şubat 2007'de Tiflis'te oynanan maçı ise 1-0 olarak Güricstan kazandı. 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık müsabakasından 3-1'lik skorla ayrılan Milli Takımımızın gollerini Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan kaydetti.