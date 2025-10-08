Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti

Milli Takımımız, 14 Ekim'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen milli maç öncesinde ise Türkiye Gürcistan arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları da araştırıldı.

Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti
, 2026 E Grubu ilk maçında deplasmanda 'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ilgi çekti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki ülke arasında oynanan tüm maçlar dikkatle takip edilirken iki takım arasındaki geçmiş maçlar ve skorları şöyle:

18.06.2024 – EURO 2024 – Dortmund – Türkiye 3:1 Gürcistan

24.05.2012 – Özel Maç – Salzburg – Türkiye 3:1 Gürcistan

Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti

07.02.2007 – Özel Maç – Tiflis – Gürcistan 1:0 Türkiye

30.03.2005 – Dünya Kupası Elemeleri – Tiflis – Gürcistan 2:5 Türkiye

04.09.2004 – Dünya Kupası Elemeleri – Trabzon – Türkiye 1:1 Gürcistan

21.08.2002 – Özel Maç – Trabzon – Türkiye 3:0 Gürcistan.

Milli takımımız en son 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ İLK MAÇ

İki ülke 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da ilk kez karşı karşıya geldi. Milli Takımımız, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı. , 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da Güricstan'ı Trabzon'da ağırlamıştı.

Türkiye Gürcistan arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi maç skorları dikkat çekti

Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, yediği gol sonrasında 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrılmayı başardı. Golleri ise Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

7 Şubat 2007'de Tiflis'te oynanan maçı ise 1-0 olarak Güricstan kazandı. 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık müsabakasından 3-1'lik skorla ayrılan Milli Takımımızın gollerini Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan kaydetti.

