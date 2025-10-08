Bugün hangi maçlar var? 2025 Milli arada maç programı

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı merak edilirken günün programı netleşti.
17:00 | Milli Takım – Antrenman
Hazırlık Çalışması
A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
18:00 | Umman - Katar
Spor Smart, Smart Spor HD
20:15 | Endonezya - Suudi Arabistan
Spor Smart, Smart Spor HD
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 | Real Madrid - Roma → Disney+
19:45 | Twente - Chelsea → Disney+
22:00 | Manchester United - Valerenga → Disney+
22:00 | St. Pölten - Atletico Madrid → Disney+
22:00 | Wolfsburg - PSG → Disney+
Milli ara olması nedeniyle bu hafta Süper Lig'de maç oynanmıyor. Milli Takımımız'ın karşılaşmaları sonrasında sona erecek olan milli ara sonrası lig kaldığı yerden devam edecek.