Bugün hangi maçlar var? 2025 Milli arada maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı merak edilirken günün programı netleşti.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 | Milli Takım – Antrenman

Hazırlık Çalışması

A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

18:00 | Umman - Katar

Spor Smart, Smart Spor HD

20:15 | Endonezya - Suudi Arabistan

Spor Smart, Smart Spor HD

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 | Real Madrid - Roma → Disney+

19:45 | Twente - Chelsea → Disney+

22:00 | Manchester United - Valerenga → Disney+

22:00 | St. Pölten - Atletico Madrid → Disney+

22:00 | Wolfsburg - PSG → Disney+

SÜPER LİG'DE BUGÜN NEDEN MAÇ YOK?

Milli ara olması nedeniyle bu hafta Süper Lig'de maç oynanmıyor. Milli Takımımız'ın karşılaşmaları sonrasında sona erecek olan milli ara sonrası lig kaldığı yerden devam edecek.