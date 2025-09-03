Menü Kapat
32°
 | Sumru Tarhan

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında, Milli Takımımız Gürcistan ile yarın karşı karşıya geliyor. TSİ 19.00'da başlayacak olan milli maç için bekleyiş devam ederken, Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim belli oldu. Davide Massa'nın kırmızı ve sarı kart istatistikleri dikkat çekti.

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele ederken yarın 'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi Davide Massa oldu. Massa'nın tüm kariyeri boyunca yönettiği maçlar ve kararları ise futbolseverlerin gündemine yerleşti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

2026 FIFA E Grubu ilk maçında Türkiye Gürcistan maçı oynanırken maçın hakemi belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olurken, Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak yer alacak.

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri

DAVİDE MASSA'NIN YÖNETTİĞİ TÜM MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

15 Temmuz 1981 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen hakemin tüm kariyeri boyunca yönettiği tüm maçlar ve istatistiklerini sizler için derledik. Massa'nın yönettiği maç sayısı, organizasyonlar ve kart sayıları şöyle:

Serie A: 224 maç – 1073 sarı – 22 kırmızı – 24 ikinci sarı – 74 penaltı

Serie B: 57 maç – 281 sarı – 4 kırmızı – 9 ikinci sarı – 19 penaltı

UEFA Şampiyonlar Ligi: 24 maç – 80 sarı – 2 kırmızı – 3 ikinci sarı – 7 penaltı

İtalya Kupası: 19 maç – 83 sarı – 2 kırmızı – 8 ikinci sarı – 5 penaltı

Serie C - Girone B: 18 maç – 64 sarı – 1 kırmızı – 2 ikinci sarı – 1 penaltı

UEFA Avrupa Ligi: 17 maç – 75 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 2 penaltı

Campionato Primavera Girone A: 15 maç – 40 sarı – 1 kırmızı – 1 ikinci sarı – 6 penaltı

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri

Lega Pro Seconda Divisione - Girone B: 14 maç – 65 sarı – 2 kırmızı – 1 ikinci sarı – 2 penaltı

Dostluk Maçları: 13 maç – 23 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 2 penaltı

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri: 12 maç – 57 sarı – 1 kırmızı – 1 ikinci sarı – 3 penaltı

Lega Pro Seconda Divisione - Girone A: 12 maç – 46 sarı – 0 kırmızı – 4 ikinci sarı – 2 penaltı

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 10 maç – 46 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 3 penaltı

Serie C - Girone A: 9 maç – 34 sarı – 1 kırmızı – 4 ikinci sarı – 1 penaltı

Lega Pro Seconda Divisione - Girone C: 8 maç – 32 sarı – 1 kırmızı – 1 ikinci sarı – 3 penaltı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 6 maç – 15 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa: 4 maç – 16 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri

UEFA Uluslar Ligi A: 4 maç – 10 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 4 maç – 20 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 1 penaltı

UEFA Konferans Ligi: 3 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

UEFA Gençlik Ligi: 3 maç – 15 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Campionato Primavera Girone B: 3 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Viareggio Cup: 3 maç – 2 sarı – 0 kırmızı – 2 ikinci sarı – 0 penaltı

U19 Avrupa Şampiyonası: 3 maç – 5 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Saudi Pro League: 2 maç – 10 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

UAE Pro League: 2 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 1 penaltı

Campionato Primavera Fase Finale: 2 maç – 2 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

Serie B Play-out: 2 maç – 13 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Serie B Play-off: 2 maç – 11 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 1 penaltı

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç – 9 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç – 5 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

20 Yaş Altı Dünya Kupası: 2 maç – 3 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Play-off/out Lega Pro 2a Divisione: 2 maç – 9 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

UEFA Uluslar Ligi B: 1 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

UEFA Uluslar Ligi C: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

UEFA Nations League Play-Off: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

Super League Play-off: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Egyptian Premier League: 1 maç – 2 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 2 penaltı

Supercoppa Italiana: 1 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 2 penaltı

Play-off Serie C: 1 maç – 0 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

Championnat National: 1 maç – 1 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

Saudi Super Cup: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 0 penaltı

Campionato Primavera Girone C: 1 maç – 0 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı

Qatar Stars League: 1 maç – 4 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı

