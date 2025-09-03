Türkiye Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği tüm maçlar ve istatistikleri

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele ederken yarın Gürcistan'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi Davide Massa oldu. Massa'nın tüm kariyeri boyunca yönettiği maçlar ve kararları ise futbolseverlerin gündemine yerleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye Gürcistan maçı oynanırken maçın hakemi belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olurken, Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak yer alacak.
15 Temmuz 1981 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen hakemin tüm kariyeri boyunca yönettiği tüm maçlar ve istatistiklerini sizler için derledik. Massa'nın yönettiği maç sayısı, organizasyonlar ve kart sayıları şöyle:
Serie A: 224 maç – 1073 sarı – 22 kırmızı – 24 ikinci sarı – 74 penaltı
Serie B: 57 maç – 281 sarı – 4 kırmızı – 9 ikinci sarı – 19 penaltı
UEFA Şampiyonlar Ligi: 24 maç – 80 sarı – 2 kırmızı – 3 ikinci sarı – 7 penaltı
İtalya Kupası: 19 maç – 83 sarı – 2 kırmızı – 8 ikinci sarı – 5 penaltı
Serie C - Girone B: 18 maç – 64 sarı – 1 kırmızı – 2 ikinci sarı – 1 penaltı
UEFA Avrupa Ligi: 17 maç – 75 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 2 penaltı
Campionato Primavera Girone A: 15 maç – 40 sarı – 1 kırmızı – 1 ikinci sarı – 6 penaltı
Lega Pro Seconda Divisione - Girone B: 14 maç – 65 sarı – 2 kırmızı – 1 ikinci sarı – 2 penaltı
Dostluk Maçları: 13 maç – 23 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 2 penaltı
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri: 12 maç – 57 sarı – 1 kırmızı – 1 ikinci sarı – 3 penaltı
Lega Pro Seconda Divisione - Girone A: 12 maç – 46 sarı – 0 kırmızı – 4 ikinci sarı – 2 penaltı
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 10 maç – 46 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 3 penaltı
Serie C - Girone A: 9 maç – 34 sarı – 1 kırmızı – 4 ikinci sarı – 1 penaltı
Lega Pro Seconda Divisione - Girone C: 8 maç – 32 sarı – 1 kırmızı – 1 ikinci sarı – 3 penaltı
Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 6 maç – 15 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa: 4 maç – 16 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
UEFA Uluslar Ligi A: 4 maç – 10 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 4 maç – 20 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 1 penaltı
UEFA Konferans Ligi: 3 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
UEFA Gençlik Ligi: 3 maç – 15 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Campionato Primavera Girone B: 3 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Viareggio Cup: 3 maç – 2 sarı – 0 kırmızı – 2 ikinci sarı – 0 penaltı
U19 Avrupa Şampiyonası: 3 maç – 5 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Saudi Pro League: 2 maç – 10 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
UAE Pro League: 2 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 1 penaltı
Campionato Primavera Fase Finale: 2 maç – 2 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
Serie B Play-out: 2 maç – 13 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Serie B Play-off: 2 maç – 11 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 1 penaltı
17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç – 9 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç – 5 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
20 Yaş Altı Dünya Kupası: 2 maç – 3 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Play-off/out Lega Pro 2a Divisione: 2 maç – 9 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
UEFA Uluslar Ligi B: 1 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
UEFA Uluslar Ligi C: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
UEFA Nations League Play-Off: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
Super League Play-off: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Egyptian Premier League: 1 maç – 2 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 2 penaltı
Supercoppa Italiana: 1 maç – 7 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 2 penaltı
Play-off Serie C: 1 maç – 0 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
Championnat National: 1 maç – 1 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı
Saudi Super Cup: 1 maç – 4 sarı – 0 kırmızı – 1 ikinci sarı – 0 penaltı
Campionato Primavera Girone C: 1 maç – 0 sarı – 0 kırmızı – 0 ikinci sarı – 0 penaltı
Qatar Stars League: 1 maç – 4 sarı – 1 kırmızı – 0 ikinci sarı – 1 penaltı