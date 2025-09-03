Türkiye-Gürcistan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak?

Milli Takımımızın maçına kısa süre kala oynanacağı stadyum da merak edildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Türkiye Gürcistan maçı oynanırken nerede oynanacağı da taraftarın gündemine yerleşti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında oynanacak olan müsabaka için az bir süre kaldı. 4 Eylül Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabaka TV8 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak olan maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Gürcistan aday kadrosunda yer alan isimler ve takımları ise şöyle açıklandı:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)