Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye’nin maç kadrosu belli oldu

Gürcistan Türkiye muhtemel ilk 11 şekillenmeye başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 4 Eylül’de Tiflis’te oynanacak kritik karşılaşma, Türkiye için hem uzun süredir özlemini duyduğu Dünya Kupası bileti için önemli bir adım hem de grupta avantaj elde etme fırsatı olacak. İşte Türkiye’nin Gürcistan maçı muhtemel 11’i…

Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye'nin maç kadrosu belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 02:38
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 02:38

, 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son vermek için elemelerin ilk maçına çıkıyor. deplasmanındaki mücadele, hem grup dengeleri hem de finaller için büyük önem taşıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Takımı’nın aday kadrosunda kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer alıyor. Savunma hattında ise Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik bulunuyor. Orta sahada Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan görev alacak. Hücum hattında ise , , Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, , Oğuz Aydın ve Yunus Akgün kadroya çağrıldı.

Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye’nin maç kadrosu belli oldu

Türkiye’nin rakibi Gürcistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma şansını yakalamak için sahada olacak. EURO 2024’te son 16 turuna yükselen Gürcistan, İspanya’ya 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Türkiye ise EURO 2024’te çeyrek finale yükselmiş ve Gürcistan’ı gruplarda 3-1 mağlup etmişti.

Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye’nin maç kadrosu belli oldu

GÜRCİSTAN TÜRKİYE 11'LER

A ’ın Gürcistan karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı. Orta sahada İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu’nun görev alması bekleniyor. Hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz’ın yer alması beklenmekte.

Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye’nin maç kadrosu belli oldu

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki Gürcistan Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Gürcistan Türkiye muhtemel 11! Türkiye’nin maç kadrosu belli oldu

Maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden de izlenebilecek.

