TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Türkiye Gürcistan’ı yenerse, yenilirse ne olur? 3 puan için sahaya çıkıyoruz

Türkiye Gürcistan’ı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa olabilecek ihtimaller merak ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 19.00’da başlayacak ve TV8’den şifresiz canlı yayınlanacak. İşte olası senaryolar…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 19:38

, 2026 E Grubu’nda ilk sınavını deplasmanında verecek. Kritik mücadele ve üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE NE OLUR?

’nin Gürcistan karşısında alacağı galibiyet, gruptaki liderlik mücadelesi açısından büyük bir avantaj sağlayabilir. Avrupa Elemeleri’nde grup birincileri doğrudan Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde ederken, Türkiye’nin ilk maçtan galibiyet çıkarması bu yarışta güçlü bir başlangıç anlamına gelecek. Böylece Türkiye, Kasım ayında sona erecek grup aşamasında liderlik için önemli bir adım atmış olacak. Bu da doğrudan finallere katılma şansını artıracak ve play-off oynamadan biletini alabilmesi için elini güçlendirecek.

A Milli Takım, Gürcistan maçının ardından ikinci karşılaşmasında 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’yı konuk edecek. Bu nedenle Gürcistan karşısında alınacak 3 puan, Türkiye’nin güçlü rakibi İspanya ile yapacağı zorlu mücadele öncesi moral ve puan avantajı sağlayacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'A YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye’nin Gürcistan deplasmanında mağlup olması, grup liderliği şansını zora sokabilir. Avrupa Elemeleri’nde yalnızca grup birincileri doğrudan Dünya Kupası finallerine katılabildiği için, alınacak bir mağlubiyet Türkiye’yi daha en başından play-off mücadelesine kalma ihtimaliyle karşı karşıya bırakabilir.

E Grubu’nda Türkiye’nin rakipleri arasında yer alan İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak maçlar da dikkate alındığında, Gürcistan karşısında alınacak mağlubiyet hesapları ciddi şekilde değiştirecek.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE NE MAÇI?

Gürcistan ile Türkiye arasındaki mücadele, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk karşılaşması olacak. Müsabaka, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Davide Massa yönetecek. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Matteo Marcenaro görev yapacak.

Mücadele TV8’den şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Aynı zamanda EXXEN kullanıcıları da maçı canlı izleyebilecek. Ayrıca karşılaşma TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

#Türkiye
#exxen
#tv8
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#Fifa Dünya Kupası Eleme
#Türkiye Gürcistan
#Aktüel
